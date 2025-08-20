В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения — Finance.ua

В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения
В течение июля 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 687,0 тыс. грн гарантированного возмещения, пишет ФГВФО.
Из этих средств 405,5 тыс. грн получили вкладчики АО «БАНК СИЧ».
Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение июля 2025 года
Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила более 104,9 млрд грн.
Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 1 августа 2025 г. средства Фонда составляли 45,49 млрд грн. Отметим, что в июне текущего года Фонд гарантирования вкладов перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- Объем расчетов с вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24.02.2022, составляет более 9 млрд грн. Следовательно, Фонд полностью рассчитался со всеми вкладчиками банков, которые обратились за причитающимися им выплатами.
