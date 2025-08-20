В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения — Finance.ua

В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения Сегодня 15:12 — Кредит&Депозит

В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения

687,0 тыс. грн гарантированного возмещения, пишет В течение июля 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банковпишет ФГВФО

Из этих средств 405,5 тыс. грн получили вкладчики АО «БАНК СИЧ».

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение июля 2025 года

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила более 104,9 млрд грн.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 1 августа 2025 г. средства Фонда составляли 45,49 млрд грн. Отметим, что в июне текущего года Фонд гарантирования вкладов перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн.

Объем расчетов с вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24.02.2022, составляет более 9 млрд грн. Следовательно, Фонд полностью рассчитался со всеми вкладчиками банков, которые обратились за причитающимися им выплатами.

