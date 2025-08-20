В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения

Кредит&Депозит
8
В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения
В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 687 тыс. грн возмещения
В течение июля 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 687,0 тыс. грн гарантированного возмещения, пишет ФГВФО.
Из этих средств 405,5 тыс. грн получили вкладчики АО «БАНК СИЧ».
Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение июля 2025 года
Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила более 104,9 млрд грн.
Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 1 августа 2025 г. средства Фонда составляли 45,49 млрд грн. Отметим, что в июне текущего года Фонд гарантирования вкладов перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Объем расчетов с вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24.02.2022, составляет более 9 млрд грн. Следовательно, Фонд полностью рассчитался со всеми вкладчиками банков, которые обратились за причитающимися им выплатами.
Устали читать и выискивать нужную информацию из разных источников? Finance.ua позаботился об этом и создал аудиоформат. Щелкайте на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут. Это удобно!
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems