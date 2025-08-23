Чистая прибыль украинских банков снизилась — Finance.ua
Чистая прибыль украинских банков снизилась

Платежеспособные банки за первое полугодие 2025 года получили 78 млрд грн чистой прибыли. Это на 1,1% ниже показателя первого полугодия прошлого года. Во ІІ квартале прибыль сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Кредитование стало ключевым фактором поддержки активов и доходности банков в течение указанного периода. Учитывая рост доходности кредитов, чистая процентная маржа увеличилась до 7,5%, а чистый процентный доход банков вырос на 14,2% в годовом измерении», — говорится в сообщении.
Продолжился рост чистого комиссионного дохода — показатель увеличился на 10,9% в годовом измерении за счет доходов от обслуживания платежных операций. Несколько повысился положительный результат переоценки ОВГЗ.
В то же время возросли основные составляющие операционных расходов, что несколько ослабило операционную эффективность.
Соотношение операционных расходов и операционного дохода (CIR) ухудшилось до 40,1% по сравнению с 36,5% в первом полугодии прошлого года.
Полученная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя в дальнейшем выполнять регуляторные требования в рамках интеграции с ЕС.
На начало июля сектор удачно выполнил норматив регулятивного капитала на уровне 10%, лишь один малый банк нарушил норматив достаточности капитала.
С сентября банки будут придерживаться коэффициента левериджа на уровне не менее 3%. По тестовым расчетам только один небольшой банк рискует нарушить этот норматив.
Также предварительные результаты оценки устойчивости банков свидетельствуют об устойчивости системы в целом. Отдельные банки будут выполнять программы капитализации или реструктуризации для повышения своей устойчивости к возможным кризисам.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
