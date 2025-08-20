НБУ добавил новые бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков — Finance.ua

НБУ добавил новые бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков Сегодня 10:33 — Казна и Политика

НБУ добавил новые бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков

Национальный банк Украины с 20 августа расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 20 августа 2025 года в список добавлена ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000236632, первое размещение которой состоялось 5 августа этого года.

Как объяснили в НБУ, такое решение имеет целью стимулировать активность банков на аукционах Министерства финансов и обеспечить финансирование госбюджета без использования эмиссионных механизмов.

Банки могут засчитывать до 60% обязательных резервов в виде определенных бенчмарк-ОВГЗ. Список формирует Национальный банк с учетом предложений Минфина.

С 20 августа 2025 года он будет содержать 18 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418 та новий UA4000236632.

Обязательные резервы — часть средств, которую банки обязаны держать на счетах в центральном банке. Такой механизм помогает сглаживать колебания ликвидности и ограничивать лишние ресурсы банковской системы. Чтобы повысить эффективность регулирования, НБУ позволяет покрывать часть резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ.

