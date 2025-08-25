Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах — Finance.ua

Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах
В Киеве учащаются случаи, когда жителям предлагают стать «денежными мулами» (или дропами), то есть за вознаграждение сдать в аренду свою банковскую карту или счет.
В Национальном банке Украины предупреждают, что за это предусмотрена уголовная ответственность, поскольку такие люди становятся частью преступной схемы.
Карты и счета «денежных мулов» работают на мошенничество, финансирование терроризма, торговлю наркотиками, нелегальные азартные игры.
Кроме того, дропы рискуют потерять доступ к услугам во всех банках, у них могут похитить сбережения с переданных мошенникам счетов, а также они приобретают сомнительную репутацию, что может усложнить поиск работы.
Как не стать «денежным мулом»:
- никогда не передавать свою карту, счет или реквизиты другим лицам;
- игнорировать вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные деньги или открывать счета на собственное имя.
Если же случайно попал в преступную схему, нужно:
- обратиться в киберполицию по тел. 0−800−505−170;
- подать заявку онлайн;
- сразу заблокировать счет в банке.
Детальнее — на сайте #ШахрайГудбай по ссылке.
