Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах — Finance.ua

Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах Сегодня 06:16 — Личные финансы

Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах

В Киеве учащаются случаи, когда жителям предлагают стать «денежными мулами» (или дропами), то есть за вознаграждение сдать в аренду свою банковскую карту или счет.

предусмотрена уголовная ответственность, поскольку такие люди становятся частью преступной схемы. В Национальном банке Украины предупреждают , что за этопоскольку такие люди становятся частью преступной схемы.

Читайте также НБУ добавил новые бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков

Карты и счета «денежных мулов» работают на мошенничество, финансирование терроризма, торговлю наркотиками, нелегальные азартные игры.

Хотите прослушать эту новость? 👂🏻 Используйте новую функцию: жмите на изображение и слушайте любимые новости в аудиоформате.

Кроме того, дропы рискуют потерять доступ к услугам во всех банках, у них могут похитить сбережения с переданных мошенникам счетов, а также они приобретают сомнительную репутацию, что может усложнить поиск работы.

Как не стать «денежным мулом»:

никогда не передавать свою карту, счет или реквизиты другим лицам;

игнорировать вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные деньги или открывать счета на собственное имя.

Если же случайно попал в преступную схему, нужно:

обратиться в киберполицию по тел. 0−800−505−170;

подать заявку онлайн;

сразу заблокировать счет в банке.

Детальнее — на сайте #ШахрайГудбай по ссылке

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.