Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах — Finance.ua

Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах

Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах

Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах
Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах
В Киеве учащаются случаи, когда жителям предлагают стать «денежными мулами» (или дропами), то есть за вознаграждение сдать в аренду свою банковскую карту или счет.
В Национальном банке Украины предупреждают, что за это предусмотрена уголовная ответственность, поскольку такие люди становятся частью преступной схемы.
Карты и счета «денежных мулов» работают на мошенничество, финансирование терроризма, торговлю наркотиками, нелегальные азартные игры.
Кроме того, дропы рискуют потерять доступ к услугам во всех банках, у них могут похитить сбережения с переданных мошенникам счетов, а также они приобретают сомнительную репутацию, что может усложнить поиск работы.
Как не стать «денежным мулом»: НБУ предупреждает о преступных схемах

Как не стать «денежным мулом»:

  • никогда не передавать свою карту, счет или реквизиты другим лицам;
  • игнорировать вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные деньги или открывать счета на собственное имя.

Если же случайно попал в преступную схему, нужно:

  • обратиться в киберполицию по тел. 0−800−505−170;
  • подать заявку онлайн;
  • сразу заблокировать счет в банке.
Детальнее — на сайте #ШахрайГудбай по ссылке.
