В начале августа Национальный банк увеличил объем валютных интервенций и в то же время укрепил гривну до четырехмесячного максимума. В течение всей прошлой недели регулятор удерживал курс почти на этом уровне.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Объемы продажи валюты

ниже 41,5 грн/$, а в пятницу укрепил его еще больше до 41,34 грн/$. Это самый низкий уровень с 10 апреля. В первую неделю августа НБУ потратил $843 млн из международных резервов на интервенции. На прошлой неделе объемы продаж сократились до $608 млн. Регулятор удерживал курс гривны , а в пятницу укрепил его еще больше до. Это самый низкий уровень с 10 апреля.

В то же время гривна ослабла по отношению к евро, так что общий эффективный номинальный курс существенно не изменился. «Произошло это на фоне относительно небольшого дефицита валюты на рынке, который с начала августа в среднем составил $116 млн в день», — пояснили в ICU.

График: ICU

Оценка ICU

«Национальный банк неожиданно усилил гривну в начале августа. Совершенно очевидно, что это было сознательным решением НБУ и это было ключевой целью увеличения интервенций в начале месяца. Вполне возможно, что НБУ впоследствии будет позволять немного большую амплитуду колебаний курса гривны, чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению», — прогнозируют аналитики.

Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует , что до конца года на валютном рынке будут наблюдаться ценовые колебания. На курсы валют влияют стратегия НБУ, объемы макрофинансовой помощи на 2026 год и военные риски.

Объем покупки населением наличного евро в июле этого года достиг эквивалента $639,1 млн по сравнению с $577,7 млн в июне и $514,7 млн в мае.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив ранее отмечал , что в 2025 году Украина должна получить около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без печати гривны покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов. В настоящее время уже получено почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года.

