Гривна укрепилась до четырехмесячного максимума — аналитики оценили действия НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гривна укрепилась до четырехмесячного максимума — аналитики оценили действия НБУ

Валюта
83
Гривна укрепилась до четырехмесячного максимума — аналитики оценили действия НБУ
Гривна укрепилась до четырехмесячного максимума — аналитики оценили действия НБУ
В начале августа Национальный банк увеличил объем валютных интервенций и в то же время укрепил гривну до четырехмесячного максимума. В течение всей прошлой недели регулятор удерживал курс почти на этом уровне.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Объемы продажи валюты

В первую неделю августа НБУ потратил $843 млн из международных резервов на интервенции. На прошлой неделе объемы продаж сократились до $608 млн. Регулятор удерживал курс гривны ниже 41,5 грн/$, а в пятницу укрепил его еще больше до 41,34 грн/$. Это самый низкий уровень с 10 апреля.
В то же время гривна ослабла по отношению к евро, так что общий эффективный номинальный курс существенно не изменился. «Произошло это на фоне относительно небольшого дефицита валюты на рынке, который с начала августа в среднем составил $116 млн в день», — пояснили в ICU.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

График: ICU
График: ICU

Оценка ICU

«Национальный банк неожиданно усилил гривну в начале августа. Совершенно очевидно, что это было сознательным решением НБУ и это было ключевой целью увеличения интервенций в начале месяца. Вполне возможно, что НБУ впоследствии будет позволять немного большую амплитуду колебаний курса гривны, чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению», — прогнозируют аналитики.
Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует, что до конца года на валютном рынке будут наблюдаться ценовые колебания. На курсы валют влияют стратегия НБУ, объемы макрофинансовой помощи на 2026 год и военные риски.
Объем покупки населением наличного евро в июле этого года достиг эквивалента $639,1 млн по сравнению с $577,7 млн в июне и $514,7 млн в мае.
Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив ранее отмечал, что в 2025 году Украина должна получить около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без печати гривны покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов. В настоящее время уже получено почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года.
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems