ПАРТНЕРСКАЯ
Binance и Samsung запускают промоакцию с главным призом — 0,1 BTC
Глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов и количеству пользователей Binance в партнерстве с лидером технологических инноваций Samsung объявляет совместную промоакцию для новых владельцев телевизоров и проекторов со Smart TV.
С 22 августа по 22 ноября 2025 года покупатели, которые приобретут телевизоры или проекторы Samsung с функцией Smart TV, смогут активировать уникальные промокоды в приложении Binance, принять участие в челлендже и получить гарантированные криптовознаграждения, среди которых главный приз — 0,1 BTC! Кроме того, среди участников будут разыграны другая криптовалюта и портативные проекторы The Freestyle 2-го поколения от Samsung.
Как это работает:
- В период действия акции приобретите телевизор или проектор Samsung с функцией Smart TV на samsung.com/ua или у официальных партнеров.
- Зарегистрируйтесь или войдите в свою учетную запись Samsung.
- Загрузите и/или откройте приложение Samsung Promotion и найдите акционное предложение.
- Получите уникальный QR-код и промокод для участия.
- Перейдите по QR-коду и активируйте промокод в приложении Binance.
Крипта — ближе, чем кажется
«Эта коллаборация — яркий пример того, как блокчейн и цифровые активы становятся частью повседневной жизни. Благодаря интеграции с Samsung мы показываем: взаимодействие с криптой может быть таким же удобным, как переключение каналов», — отмечают в Binance Ukraine.
В рамках кампании:
- Участники гарантированно получат криптовалютное вознаграждение после активации уникального промокода.
- Главный приз — 0,1 BTC.
- Также среди вознаграждений будет разыграно 2 портативных проектора The Freestyle 2-го поколения от Samsung.
О Binance
Binance — глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов и количеству пользователей. Компания обслуживает более 200 млн человек в 100+ странах, предлагая широкий спектр продуктов: от спотовой и фьючерсной торговли до Web3-кошельков, обучающих программ и социальных инициатив. Binance стремится сделать финансовые инструменты доступными для всех — без барьеров.
Больше: binance.com
Samsung воплощает в жизнь передовые идеи и внедряет инновационные технологии. Компания формирует будущее потребительского рынка в мире телевизоров, смартфонов, портативных устройств, планшетов, бытовой техники, сетевых систем и решений памяти, полупроводников, литейного производства и светодиодных решений, а также обеспечивает бесперебойное подключение к экосистеме устройств благодаря платформе SmartThings и открытому сотрудничеству с партнерами. Последние новости компании ищите на Samsung Newsroom по адресу news.samsung.com/ua.
Поделиться новостью
Также по теме
Binance и Samsung запускают промоакцию с главным призом — 0,1 BTC
Whitepay запустил инструмент для массовых криптовыплат
Аналитики объяснили причину резкого падения криптовалютного рынка
ТОП-10 криптовалют июля 2025 года
Что произойдет со стейблкоинами до 2030 года: три прогноза
SpaceX владеет биткоинами более чем на $1 миллиард