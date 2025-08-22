Binance и Samsung запускают промоакцию с главным призом — 0,1 BTC — Finance.ua
Криптовалюта
26
Глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов и количеству пользователей Binance в партнерстве с лидером технологических инноваций Samsung объявляет совместную промоакцию для новых владельцев телевизоров и проекторов со Smart TV.
С 22 августа по 22 ноября 2025 года покупатели, которые приобретут телевизоры или проекторы Samsung с функцией Smart TV, смогут активировать уникальные промокоды в приложении Binance, принять участие в челлендже и получить гарантированные криптовознаграждения, среди которых главный приз — 0,1 BTC! Кроме того, среди участников будут разыграны другая криптовалюта и портативные проекторы The Freestyle 2-го поколения от Samsung.

Как это работает:

  1. В период действия акции приобретите телевизор или проектор Samsung с функцией Smart TV на samsung.com/ua или у официальных партнеров.
  2. Зарегистрируйтесь или войдите в свою учетную запись Samsung.
  3. Загрузите и/или откройте приложение Samsung Promotion и найдите акционное предложение.
  4. Получите уникальный QR-код и промокод для участия.
  5. Перейдите по QR-коду и активируйте промокод в приложении Binance.

Крипта — ближе, чем кажется

«Эта коллаборация — яркий пример того, как блокчейн и цифровые активы становятся частью повседневной жизни. Благодаря интеграции с Samsung мы показываем: взаимодействие с криптой может быть таким же удобным, как переключение каналов», — отмечают в Binance Ukraine.

В рамках кампании:

  • Участники гарантированно получат криптовалютное вознаграждение после активации уникального промокода.
  • Главный приз — 0,1 BTC.
  • Также среди вознаграждений будет разыграно 2 портативных проектора The Freestyle 2-го поколения от Samsung.

О Binance

Binance — глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов и количеству пользователей. Компания обслуживает более 200 млн человек в 100+ странах, предлагая широкий спектр продуктов: от спотовой и фьючерсной торговли до Web3-кошельков, обучающих программ и социальных инициатив. Binance стремится сделать финансовые инструменты доступными для всех — без барьеров.
Больше: binance.com
О Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung воплощает в жизнь передовые идеи и внедряет инновационные технологии. Компания формирует будущее потребительского рынка в мире телевизоров, смартфонов, портативных устройств, планшетов, бытовой техники, сетевых систем и решений памяти, полупроводников, литейного производства и светодиодных решений, а также обеспечивает бесперебойное подключение к экосистеме устройств благодаря платформе SmartThings и открытому сотрудничеству с партнерами. Последние новости компании ищите на Samsung Newsroom по адресу news.samsung.com/ua.
По материалам:
Binance
