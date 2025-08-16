Что произойдет со стейблкоинами до 2030 года: три прогноза — Finance.ua

Что произойдет со стейблкоинами до 2030 года: три прогноза Сегодня 04:17 — Криптовалюта

Что произойдет со стейблкоинами до 2030 года: три прогноза

Идея стейблкоинов проста: привязать стоимость токена к фиатной валюте (например, доллару), и рынок криптовалют получает «цифровые доллары», которые можно использовать как обычные бумажные доллары. Но с дешевыми и молниеносными международными трансакциями благодаря блокчейну. На практике же оказалось, что регуляторы видят в стейблкоинах риск или угрозу стабильности своих валют, преступники используют их как средство отмывания денег, а инвесторы воспринимают их как ближайший аналог наличных в мире блокчейна.

Об этом пишет The Motley Fool.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

В любом случае, роль стейблкоинов для финансовой системы будет только расти следующие пять лет.

Чего ждать от стейблкоинов до 2030 года

1. Правительства стран будут иметь больше контроля

Руководство стран любит контролировать деньги, и стейблкоины — не исключение. Например, USDC и Tether могут заморозить любой адрес кошелька в считанные секунды.

Читайте также Массовая покупка биткоинов бизнесами повышает риск пузыря — FT

В 2022 году эмитент USDC, компания Circle, заморозила 75 тыс. USDC по адресам, связанным с Tornado Cash, в течение нескольких часов после введения санкций в США.

В 2023 году Tether заблокировал 32 кошелька, якобы связанных с финансированием терроризма, под давлением правоохранителей.

18 июля 2025 года в США приняли GENIUS Act, обязывающий любого эмитента стейблкоинов (в США или за рубежом) доказать способность выполнять приказы правительства, включая заморозку и конфискацию активов, как условие доступа на рынок. Другие страны, вероятно, позаимствуют эту норму.

К 2030 году замораживание и изъятие стейблкоинов предположительно станут таким же привычным явлением, как сегодня банковские сообщения о мошенничестве.

Читайте также Трамп разрешил инвестировать в криптоактивы средства с пенсионных счетов

Однако это также означает, что правительства будут использовать эту власть против политических оппонентов.

2. По крайней мере один крупный стейблкоин обанкротится

Стейблкоины поддерживают свою стоимость благодаря финансовым механизмам, которые часто скрыты от инвесторов. Иногда эти механизмы ломаются.

Пример — TerraUSD. В 2022 году монета вошла в «спираль смерти» и уничтожила $60 млрд капитала.

Даже полностью обеспеченные стейблкоины иногда «шатаются»: USDC в 2023 году упал до $0,88 во время кризиса Silicon Valley Bank, но затем восстановился.

Сейчас в стейблкоинах находится $257 млрд. С ростом объемов растет и соблазн сократить расходы или сделать рискованные инвестиции.

До 2030 года по меньшей мере один крупный стейблкоин рухнет до нуля.

Инвесторам следует держать только самые прозрачные и регулируемые активы, не храня все сбережения в одном токене.

3. Стейблкоины начнут отбирать «хлеб» у SWIFT

После настройки кошелька в блокчейные стейблкоины позволяют очень быстро и удобно переводить деньги за границу, минуя задержки и высокие комиссии старых систем.

Читайте также Законно ли платить криптовалютой в Украине — ответ Минфина

Традиционные платежные сети, такие как SWIFT, используют систему сообщений, и такие переводы стоят десятки долларов и занимают несколько дней.

Объемы транзакций в стейблкоинах пока меньше, но быстро растут: годовые ончейн-переводы уже превышают $20 трлн — в 10 раз больше, чем четыре года назад.

Если эти темпы сохранятся или ускорятся, стейблкоины опередят SWIFT в сегменте переводов еще до 2030 года.

Это выгодно блокчейнам и сервисам, которые могут дешево соединять цифровые доллары с традиционными банками.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.