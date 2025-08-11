Трамп разрешил инвестировать в криптоактивы средства с пенсионных счетов — Finance.ua

Трамп разрешил инвестировать в криптоактивы средства с пенсионных счетов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о включении частного капитала, недвижимости и криптоактивов в пенсионные планы 401(k). Это позволит повысить прибыльность вложений, подчеркивается в документе.
Новый указ добавит в этот список также криптоактивы и недвижимость. Документ предписывает Министерству труда пересмотреть рекомендации по альтернативным инвестициям.
При этом в указе фигурируют не только планы 401(k), но и другие, с установленными вкладами (DC). В перспективе это позволит агентам управления такими накопительными счетами с разрешения клиента инвестировать его средства в цифровые активы, объекты недвижимости или частный бизнес.
Документ предписывает Министерству труда, Минфину и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотреть нормы и положения с целью его реализации. Последняя также должна упростить доступ к альтернативным инвестициям для агентов по управлению планами.
Согласно отчету организации Investment Company Institute, на I квартал 2025 года объем средств в пенсионной системе США составил $43,4 трлн. Из них $12,2 трлн приходится на планы с установленными взносами (DC), из которых $8,7 трлн — на 401(k).
Новый указ Трампа фактически разблокирует ликвидность для рынка криптоактивов, недвижимости и частного капитала. В то же время некоторые из этих сегментов относятся к списку высоковолатильных, что может привести к появлению дополнительных рисков.
«Открытие сектора 401(k) стоимостью $9 трлн для альтернативных активов в целом разумно, но если эти активы и секторы чрезвычайно спекулятивны и недостаточно регулируемы, это может стать большой ошибкой», — заявил в комментарии для The Guardian исполнительный директор Центра глобального бизнеса Баратта при Джорджтаунском университете Анил Хуан.
По данным издания, компания BlackRock, один из лоббистов этой инициативы, намерена предложить собственный пенсионный план, содержащий инвестиции в частный капитал и кредитование, уже в 2026 году.
Директор по инвестициям в компании Bitwise Мэтт Хоуган так прокомментировал это решение:
«Этот указ не о том, что правительство заявляет: „Криптовалюты должны быть включены в пенсионные планы 401(k)“. Речь идет о том, чтобы правительство отошло в сторону и разрешило людям принимать собственные решения».
Как он, так и другие эксперты в целом положительно оценили нововведения. Однако они также сходятся во мнении, что изменения не будут мгновенными.
