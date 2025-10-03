Где купить или обменять криптовалюту: ТОП криптобирж и обменников Сегодня 20:04 — Криптовалюта

Где купить или обменять криптовалюту: ТОП криптобирж и обменников

Мир криптовалют дает множество возможностей для взаимодействия — от покупки монет до активной торговли или обмена. Но важно понимать, что существуют разные инструменты для этих операций. Криптобиржи и обменники криптовалют — не синонимы. Это разные платформы, имеющие специфические функции.

Криптобиржа ― это онлайн-платформа, позволяющая покупать цифровые активы, торговать токенами, получать пассивную прибыль от хранения монет и т. д. То есть это торговая площадка.

Криптообменник ― это сайт для покупки криптовалюты. Если на бирже можно торговаться, то платформы этого типа позволяют покупать монеты по установленной цене.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, какие криптобиржи и криптообменники самые популярные.

Топ криптобирж

Самыми безопасными и надежными являются централизованные платформы. Они уделяют максимум внимания защите средств пользователей от мошенничества, поэтому это отличный выбор как для начинающих, так и опытных инвесторов.

Список самых безопасных криптобирж для украинцев.

1. Weex. Мощная платформа, позволяющая производить до 450 тысяч операций в секунду. Биржа поддерживает спотовую торговлю, фьючерсы с большим плечом, копи-трейдинг и торговую OTC (Over The Counter) для больших объемов.

Предлагает пользователям 879 монет и 1002 валютные пары. Комиссия одна из самых низких — 0,1%. Есть украиноязычный интерфейс, позволяет легко и быстро пройти верификацию (процесс занимает до 30 минут), а также позволяет гражданам нашей страны пользоваться всем имеющимся функционалом. Можно также выполнять некоторые операции полуанонимно. То есть без прохождения верификации.

2. Binance. Это самая посещаемая биржа в мире, которая занимает треть всего крипторынка мира. Она предлагает пользователям широкий функционал (спотовая, маржинальная и фьючерсная торговля, стейкинг, бивалютные инвестиции). Есть 411 монет и 1496 валютных пар.

3. Bybit. Биржа предлагает пользователям спотовую торговлю, фьючерсы, деривативы и копи-трейдинг; 518 монет и 659 валютных пар. Преимущество платформы — наличие лицензии для деятельности в 29 странах Европейской экономической зоны (EEA) благодаря полученной лицензии MiCAR от австрийского регулятора FMA.

4. Gate.io. Предлагает пользователям 2171 монету и 2660 валютных пар, а также низкую комиссию от 0 до 0.1%. Великолепная платформа для опытных трейдеров, но новичкам может быть сложно пользоваться биржей из-за ее интерфейса.

5. CoinW. Одна из самых надежных платформ предлагает пользователям 389 монет и 425 валютных пар. Комиссия составляет от 0,01% до 0,02%.

Читайте также: Как выгоднее всего регистрировать новые аккаунты на криптобиржах

Выбирая криптобиржу, обращайте внимание на функционал и удобство платформы, количество монет и валютных пар, комиссию, фактор безопасности, отзывы пользователей.

Топ обменников криптовалюты

В список вошли платформы, позволяющие приобрести цифровые активы за гривну (наличными или онлайн-переводом) и наоборот.

100btc;

ObmenAT24;

Swapenco;

ObminMe;

Dvizh;

365Cash;

Quantex;

Cashout;

PAYEX24;

Changeit.

При выборе платформы учитывайте обменный курс, выбор валют и крипт, скорость проведения операции, репутацию и отзывы клиентов.

Подробнее об использовании и о правовом статусе крипты в Украине читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.