0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптоимперия Трампов: Беррон Трамп заработал $150 млн в 19 лет

Криптовалюта
5
Криптоимперия Трампов: Беррон Трамп заработал $150 млн в 19 лет
Криптоимперия Трампов: Беррон Трамп заработал $150 млн в 19 лет
19-летний Беррон Трамп, самый молодой сын президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, стремительно наращивает собственный капитал благодаря инвестициям в криптовалюты.
По данным Forbes, его состояние выросло на $80 млн только за последние месяцы и достигло $150 млн.
Согласно изданию, молодой Трамп также владеет почти 2,3 млрд WLFI — токенами проекта World Liberty Financial, которые в случае продажи могут принести около $525 млн. Именно благодаря этому он уже обогнал по богатству собственную мать.
Беррон Трамп стал первым в клане Трампов, кто серьезно заинтересовался крипторынком. В конце 2024 г. он убедил семью создать компанию World Liberty Financial, работающую в сфере цифровых активов.
Напомним, что сыновья Трампа анонсировали проект в сфере криптоактивов в августе прошлого года.
Лето он провел, как пишет People, «встречаясь с бизнес-партнерами» и «совершая сделки», после чего спокойно вернулся к учебе в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне.
Второе президентство Дональда Трампа существенно повлияло на благосостояние его детей, в частности:
  • Дональд Трамп-младший за год увеличил свой капитал в 10 раз — до $500 млн;
  • Эрик Трамп благодаря крипторынку и контрактам, в частности в Катаре, поднял состояние с $40 млн до $750 млн;
  • Иванка Трамп имеет около $100 млн, тогда как ее муж, девелопер Джаред Кушнер, владеет $1 млрд.
Сам президент США оказался самым большим бенефициаром криптовалютной лихорадки. За год он заработал $3 млрд, из которых $2 млрд принесли именно криптоинвестиции. К середине августа доходы Трампа от криптопроектов составляли $2,37 млрд.
Читайте также
Более того, в июне 2025 года Трамп задекларировал более $57 млн. прибыли от продажи токенов WLFI в 2024 году.
В общей сложности его состояние выросло на 70% и теперь составляет $7,3 млрд. В рейтинге Forbes 400 Дональд Трамп поднялся на 118 позиций — на 201-е место.
Мелания Трамп владеет криптокошельком на $20 млн, который пополнялся «классическими средствами для Первой леди (книги, конференции, документальные фильмы)».
В то же время она тоже не обошла криптосферу и запустила собственный мемкоин MELANIA. Токен, эстетика которого базируется на интернет-мемах, торгуется на биржах и оценивается в $200 млн.
По материалам:
incrypted
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems