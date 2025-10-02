Криптоимперия Трампов: Беррон Трамп заработал $150 млн в 19 лет 02.10.2025, 01:18 — Криптовалюта

Криптоимперия Трампов: Беррон Трамп заработал $150 млн в 19 лет

19-летний Беррон Трамп, самый молодой сын президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, стремительно наращивает собственный капитал благодаря инвестициям в криптовалюты

По данным Forbes , его состояние выросло на $80 млн только за последние месяцы и достигло $150 млн.

Согласно изданию, молодой Трамп также владеет почти 2,3 млрд WLFI — токенами проекта World Liberty Financial, которые в случае продажи могут принести около $525 млн. Именно благодаря этому он уже обогнал по богатству собственную мать.

Беррон Трамп стал первым в клане Трампов, кто серьезно заинтересовался крипторынком. В конце 2024 г. он убедил семью создать компанию World Liberty Financial, работающую в сфере цифровых активов.

Напомним, что сыновья Трампа анонсировали проект в сфере криптоактивов в августе прошлого года.

Лето он провел, как пишет People , «встречаясь с бизнес-партнерами» и «совершая сделки», после чего спокойно вернулся к учебе в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне.

Второе президентство Дональда Трампа существенно повлияло на благосостояние его детей, в частности:

Дональд Трамп-младший за год увеличил свой капитал в 10 раз — до $500 млн;

Эрик Трамп благодаря крипторынку и контрактам, в частности в Катаре, поднял состояние с $40 млн до $750 млн;

Иванка Трамп имеет около $100 млн, тогда как ее муж, девелопер Джаред Кушнер, владеет $1 млрд.

Сам президент США оказался самым большим бенефициаром криптовалютной лихорадки. За год он заработал $3 млрд, из которых $2 млрд принесли именно криптоинвестиции. К середине августа доходы Трампа от криптопроектов составляли $2,37 млрд.

Читайте также В мире возросло количество криптомиллиардеров

Более того, в июне 2025 года Трамп задекларировал более $57 млн. прибыли от продажи токенов WLFI в 2024 году.

В общей сложности его состояние выросло на 70% и теперь составляет $7,3 млрд. В рейтинге Forbes 400 Дональд Трамп поднялся на 118 позиций — на 201-е место.

Мелания Трамп владеет криптокошельком на $20 млн, который пополнялся «классическими средствами для Первой леди (книги, конференции, документальные фильмы)».

В то же время она тоже не обошла криптосферу и запустила собственный мемкоин MELANIA. Токен, эстетика которого базируется на интернет-мемах, торгуется на биржах и оценивается в $200 млн.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.