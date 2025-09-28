0 800 307 555
В мире возросло количество криптомиллиардеров

12
В мире насчитывается 36 криптомиллиардеров, что на 29% больше по сравнению с предыдущим годом. Число криптоммиллионеров с капиталом свыше $100 млн возросло на 38% и достигло 450 человек. Общее количество криптоммиллионеров достигло рекордных 241 700 человек.
Об этом говорится в отчете компаний New World Wealth и Henley & Partners Crypto Wealth Report 2025.

Что стало драйвером роста

Резкий рост количества криптобогачей произошел на фоне роста рынка криптовалют до $3,8 трлн.
Как сообщается, ключевым драйвером стал рост числа Bitcoin-миллионеров — их теперь 145 100, на 70% больше, чем в прошлом году.
Отчет подчеркивает рост интереса к криптовалютам среди поколения Z (рожденные не ранее 2010 года), среди них 42% инвестируют в цифровые активы.

Самые богатые криптомиллиардеры

Самое большое состояние — у основателя криптобиржи Binance Чанпен Чжао — $62,9 млрд.
Есть среди криптомиллиардеров и уроженцы россии. Среди них уроженец Коломны, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин с состоянием около $1,04 млрд, а также создатель мессенджера Telegram и криптовалюты Ton Павел Дуров.
По данным Bloomberg, состояние Дурова в 2025 году достигло $17,1 млрд. Криптовалюты находятся на балансе Telegram, и Ton обеспечивает половину доходов мессенджеру, который полностью принадлежит Дурову.
По состоянию на середину 2024 года криптоактивы компании составляли $1,3 млрд. Рыночная капитализация связанной с Telegram криптовалюты Toncoin превышает $7 млрд.
По словам руководителя отдела исследований New World Wealth Эндрю Амойлса, криптовалюта и золото становятся основными альтернативными активами для состоятельных людей.
«В предыдущие десятилетия алмазы использовались для незаметного перемещения капитала через границы благодаря небольшому размеру. Их место заняли криптовалюта и золото», — отметил он.
Согласно индексу содействия криптовалюту Henley & Partners, Сингапур лидирует по инфраструктуре, инновациям и регулированию. За ним следуют Гонконг и США.
В пятерку также вошли Швейцария и ОАЭ, а в десятку — Мальта, Великобритания, Канада, Таиланд и Австралия.
По материалам:
Корреспондент.net
