Более четверти украинцев владеют криптой — исследование Сегодня 17:00 — Личные финансы

Более четверти украинцев владеют криптой — исследование

Сегодня традиционные инструменты сбережения дополняются новыми — от коммерческой недвижимости до цифровых активов.

Криптовалюта постепенно теряет статус «экзотики» и превращается в один из многих финансовых инструментов в портфеле современного инвестора.

О том, как меняются инвестиционные стратегии украинцев, рассказали международная компания Ipsos и криптобиржа WhiteBIT , которые провели опрос.

По результатам исследования более половины респондентов уже активно рассматривают или используют альтернативные инструменты — вне классических сценариев накопления (наличные, банковские вклады).

Это свидетельствует о готовности украинцев не только сохранять, но и приумножать свои сбережения.

Если главным приоритетом является уберечь накопления от инфляции, обесценивания, то респонденты выбирают наличные деньги или банковские вклады в валюте. В случае потребности в пассивном доходе предпочтение отдается ОВГЗ или жилой недвижимости.

Читайте также Украина стала первой в мире по уровню криптоактивности: детали

Для защиты сбережений от инфляции наиболее релевантными инструментами украинцы считают иностранную валюту и недвижимость.

А вот для потенциального роста капитала опрошенные чаще рассматривают криптовалюту, акции частных компаний, собственное дело или коммерческую недвижимость.

По результатам исследования Ipsos, цифровые активы уже входят в пятерку наиболее популярных инструментов для сохранения и инвестирования среди финансово активных украинцев — наряду с банковскими счетами, депозитами и недвижимостью.

● 25% инвесторов уже имеют опыт инвестирования в криптовалюту;

● Еще 23% заявляют о намерении начать в ближайшее время.

Чаще всего криптовалюту рассматривают как возможность заработать значительный капитал, получить дополнительный пассивный доход, как защиту сбережений от инфляции и как один из вариантов диверсификации инвестиций.

Цифровые активы

Для украинцев, уже имеющих опыт работы с цифровыми активами, криптовалюта постепенно перестает быть исключительно инструментом для трейдинга. Ее все чаще применяют в более широком финансовом контексте как гибкий инструмент, сочетающий функции инвестирования, сохранения и оборота средств.

Среди распространенных сценариев использования:

трейдинг (57%),

долгосрочное хранение активов (52%),

защита сбережений от инфляции (51%),

также ежедневные финансовые операции и перевод средств (активов).

Такая многофункциональность объясняет растущий интерес к криптоинструментам в контексте нестабильной экономики, ограниченного доступа к традиционным финансовым сервисам и всеобщего стремления украинцев к большей автономии в управлении средствами.

Несмотря на рост популярности цифровых активов, часть украинцев все еще относится к ним с осторожностью. Такая осмотрительность в основном связана с новизной технологии и необходимостью более глубокого понимания. 60% финансово активных респондентов считают, что для того, чтобы пользоваться криптовалютой, нужны специальные знания.

Главные инвестиционные тренды

На основе исследования от WhiteBIT можно выделить несколько трендов, формирующих будущее инвестирования в Украине:

● Диверсификация вместо консерватизма. Наличные деньги и банки все еще остаются наиболее популярными методами, однако интерес к альтернативным инструментам стремительно растет.

● Стремление к независимости. По мнению экспертов, во время военной нестабильности люди все больше ищут инструменты, позволяющие управлять финансами независимо от государственной или банковской системы.

● Образовательный потенциал. Желание узнать больше о блокчейне и цифровой экономике — важный триггер, открывающий еще больше новых дверей в мир инвестирования.

Выводы

Сегодня наблюдается переход от хранения к инвестированию, от потребительской осторожности к финансовой активности. Это не только реакция на войну, но и признак зрелости новой экономической культуры.

Вы за безопасность и стабильность? Тогда депозит — это ваш вариант. Каталог с большим выбором предложений уже на Finance.ua.💰

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.