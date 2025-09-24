Более четверти украинцев владеют криптой — исследование
Сегодня традиционные инструменты сбережения дополняются новыми — от коммерческой недвижимости до цифровых активов.
Криптовалюта постепенно теряет статус «экзотики» и превращается в один из многих финансовых инструментов в портфеле современного инвестора.
О том, как меняются инвестиционные стратегии украинцев, рассказали международная компания Ipsos и криптобиржа WhiteBIT, которые провели опрос.
По результатам исследования более половины респондентов уже активно рассматривают или используют альтернативные инструменты — вне классических сценариев накопления (наличные, банковские вклады).
Это свидетельствует о готовности украинцев не только сохранять, но и приумножать свои сбережения.
Если главным приоритетом является уберечь накопления от инфляции, обесценивания, то респонденты выбирают наличные деньги или банковские вклады в валюте. В случае потребности в пассивном доходе предпочтение отдается ОВГЗ или жилой недвижимости.
Для защиты сбережений от инфляции наиболее релевантными инструментами украинцы считают иностранную валюту и недвижимость.
А вот для потенциального роста капитала опрошенные чаще рассматривают криптовалюту, акции частных компаний, собственное дело или коммерческую недвижимость.
По результатам исследования Ipsos, цифровые активы уже входят в пятерку наиболее популярных инструментов для сохранения и инвестирования среди финансово активных украинцев — наряду с банковскими счетами, депозитами и недвижимостью.
● 25% инвесторов уже имеют опыт инвестирования в криптовалюту;
● Еще 23% заявляют о намерении начать в ближайшее время.
Чаще всего криптовалюту рассматривают как возможность заработать значительный капитал, получить дополнительный пассивный доход, как защиту сбережений от инфляции и как один из вариантов диверсификации инвестиций.
Цифровые активы
Для украинцев, уже имеющих опыт работы с цифровыми активами, криптовалюта постепенно перестает быть исключительно инструментом для трейдинга. Ее все чаще применяют в более широком финансовом контексте как гибкий инструмент, сочетающий функции инвестирования, сохранения и оборота средств.
Среди распространенных сценариев использования:
- трейдинг (57%),
- долгосрочное хранение активов (52%),
- защита сбережений от инфляции (51%),
- также ежедневные финансовые операции и перевод средств (активов).
Такая многофункциональность объясняет растущий интерес к криптоинструментам в контексте нестабильной экономики, ограниченного доступа к традиционным финансовым сервисам и всеобщего стремления украинцев к большей автономии в управлении средствами.
Несмотря на рост популярности цифровых активов, часть украинцев все еще относится к ним с осторожностью. Такая осмотрительность в основном связана с новизной технологии и необходимостью более глубокого понимания. 60% финансово активных респондентов считают, что для того, чтобы пользоваться криптовалютой, нужны специальные знания.
Главные инвестиционные тренды
На основе исследования от WhiteBIT можно выделить несколько трендов, формирующих будущее инвестирования в Украине:
● Диверсификация вместо консерватизма. Наличные деньги и банки все еще остаются наиболее популярными методами, однако интерес к альтернативным инструментам стремительно растет.
● Стремление к независимости. По мнению экспертов, во время военной нестабильности люди все больше ищут инструменты, позволяющие управлять финансами независимо от государственной или банковской системы.
● Образовательный потенциал. Желание узнать больше о блокчейне и цифровой экономике — важный триггер, открывающий еще больше новых дверей в мир инвестирования.
Выводы
Сегодня наблюдается переход от хранения к инвестированию, от потребительской осторожности к финансовой активности. Это не только реакция на войну, но и признак зрелости новой экономической культуры.
Депозиты в банках
