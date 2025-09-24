Помощь за «непрерывный стаж»: что это и кто может получить Сегодня 16:00 — Личные финансы

Помощь за «непрерывный стаж»: что это и кто может получить

Правительство ввело еще одну денежную помощь для стимулирования трудоустройства.

Внутриперемещенным лицам, работающим непрерывно в течение 6 месяцев, будет предоставляться дополнительная «седьмая» государственная помощь на проживание.

Об этом решении правительства сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

Кто сможет получить

Денежную помощь смогут получить зарегистрированные внутриперемещенные лица, которые:

после перемещения и назначения им государственной помощи на проживание на шестимесячный период продолжили работать или получать доходы как физические лица — предприниматели;

или трудоустроились/зарегистрировались как физические лица — предприниматели и продолжали работать до конца этого периода.

Как подчеркнула Свириденко, такая финансовая поддержка направлена ​​на стимулирование трудоустройства ВПЛ.

Размер

Денежную помощь будут предоставлять единовременно. Ее размер будет равен месячному размеру государственной помощи на проживание для взрослого ВПЛ, то есть 2000 гривен.

Как получить

Внутриперемещенные лица имеют право оформить государственную помощь на проживание на 6 месяцев после перемещения. После этого срока выплаты оставляют только для наиболее уязвимых категорий граждан.

Оформить денежную помощь можно через мобильное приложение «Дія».

