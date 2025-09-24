Сколько стоит жить в Литве в 2025 году
Выбирая страну ЕС для проживания, важно учитывать не только цены на жизнь, но и тщательно проанализировать собственные приоритеты, уровень зарплат, рынок труда, язык, культурные особенности, процедуру оформления необходимых документов и многое другое. В результате выбор падет на ту страну, которая лучше будет соответствовать вашим целям. Об этом мы пишем в статье:
В каких странах ЕС дешевле всего жить
Литва
Литва предлагает иммигрантам высокий уровень жизни, развитую инфраструктуру, доступное образование и социальные услуги. На территории страны есть и живописные места для отдыха — 90-километровое побережье с песчаными пляжами и большие лесные массивы.
Однако для украинцев одним из ключевых факторов выбора этой страны является и то, что Литва активно поддерживала Украину на политической арене еще с 2014 года, а сегодня предоставляет выгодные условия для временного пребывания.
Стоимость жизни в Литве на 15% ниже средней стоимости в странах ЕС. Ощутимо доступные аренда жилья и цены на продукты. В Литве самый дешевый в Евросоюзе средний счет за интернет (15 евро в месяц) и один из самых дешевых проездов в общественном транспорте (1 евро).
По данным Numbeo, ежемесячно один человек тратит на проживание в среднем 760 евро без учета арендной платы. В целом жить в Литве почти на 82% дороже, чем в Украине, а арендная плата более чем на 93% выше.
Жилье
- аренда 1-комнатной квартиры: в центре — 637 евро, вне центра — 430 евро в месяц;
- аренда 3-комнатной квартиры: в центре — 1 057 евро, вне центра — 710 евро в месяц.
Еда
- хлеб и крупы: буханка хлеба — 1,43 евро, 1 кг риса — 2,19 евро;
- молоко (1 литр) — от 1,31 евро;
- яйца (12 шт.) — 2,64 евро;
- мясо (за 1 кг): куриное филе — 6,39 евро, говядина — 10,65 евро;
- напитки: бутылка воды (1,5 л) — 0,79 евро, бутылка вина — 8 евро, пиво (0,5 л) — 1,49 евро.
Прочие расходы:
- кафе и рестораны: ужин на двоих в ресторане среднего класса — 60 евро, МакМеню в МакДональдз — 7 евро, капучино — 3,11 евро;
- общественный транспорт: билет в местном общественном транспорте — 1 евро, такси 1 км — 1 евро;
- одежда: 1 пара джинсов — 76 евро, 1 летнее платье — 37 евро, кроссовки — 89 евро, мужская кожаная обувь — 119 евро.
Напомним, Кабинет министров Литвы одобрил отсрочку требования по владению литовским языком для работающих в стране украинских беженцев на полгода. Согласно принятому решению, языковое требование приостановлено до завершения действия временной защиты для украинцев. В настоящее время эта защита, которая координируется на уровне ЕС, действует до 4 марта 2026 года. В случае необходимости ее могут продлить, как это уже делали раньше.
По данным Департамента миграции, с февраля 2022 года Литва зарегистрировала около 96 тысяч украинских беженцев. По состоянию на сентябрь 2024 около 33 900 из них имели официальное трудоустройство.
