Какие документы нужны для поездки за границу на авто, Фото: hsc.gov.ua

Для поездки за границу на автомобиле следует заранее подготовить необходимый пакет документов. Особенно это важно, если маршрут пролегает через несколько стран, ведь в каждой действуют собственные правила пересечения границы в зависимости от того, подписала ли страна Венскую или Женевскую конвенция о дорожном движении.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Какие документы нужны водителям

Для выезда за пределы Украины на собственном или чужом авто может понадобиться как национальное, так и международное водительское удостоверение. Все зависит от того, к какой конвенции присоединилась страна, куда вы едете:

в большинстве стран ЕС и тех, которые ратифицировали Венскую конвенцию 1968 года, достаточно национального удостоверения;

для поездок в США или Канаду через Европу требуется международное водительское удостоверение.

Если маршрут проходит через несколько государств, следует отдельно проверить требования каждого из них.

Основной список документов

Для путешествия на авто за границу понадобятся:

национальное водительское удостоверение со сроком действия;

международное водительское удостоверение (для стран Женевской конвенции);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

опознавательный знак «UA»;

полис обязательного страхования гражданской ответственности, действующий в странах маршрута;

номерные знаки на автомобиле;

протокол технической проверки авто по требованию отдельных стран.

Как получить международное удостоверение

Международное водительское удостоверение необходимо для стран, подписавших Женевскую конвенцию. Его можно оформить в любом сервисном центре МВД.

Документ выдается в виде бумажной книги сроком на 3 года, но действителен только вместе с национальным удостоверением.

Оформление занимает до 5 рабочих дней с момента подачи документов.

Напомним, ранее мы уже писали , как происходит процедура подачи документов на международное водительское удостоверение. Заявление на выдачу международного водительского удостоверения клиент проверяет и подписывает в присутствии администратора сервисного центра МВД, тем самым подтверждая актуальность указанных сведений. На этом этапе важно тщательно проверить правильность персональных данных.

Далее необходимо оплатить услугу. Это можно осуществить в банковском учреждении или онлайн. Все детали по оплате есть на сайте Главного сервисного центра МВД . Выдача международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов.

