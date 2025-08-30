Свидетельство на авто для выезда за границу: что нужно знать водителям — Finance.ua

Свидетельство на авто для выезда за границу: что нужно знать водителям
Свидетельства о регистрации транспортного средства бывают двух видов: подтверждение права собственности и для выезда за границу. Оба выдаются на единых бланках, но имеют отличия.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.
Когда нужно оформлять свидетельство для поездки за границу
Если вы планируете поездку за рулем чужого авто, необходимо получить свидетельство для выезда за границу. Оно дает временное право пользования автомобилем и позволяет пересекать границу.
Если путешествие планирует владелец на своем автомобиле, оформлять свидетельство о регистрации для выезда за границу не требуется.
Нотариально заверенная доверенность от владельца автомобиля также дает право на выезд на этом автомобиле из Украины, но документ следует перевести на язык страны пребывания и легализовать в установленном порядке (апостиль или консульская легализация).
Различия между свидетельствами:
- для выезда за границу — оформляется на имя водителя;
- в строке C.4 указывается — «b не владелец»;
- в особых отметках указывается: для участия в международном движении и срок выдачи (определяет владелец);
- в постоянном свидетельстве о регистрации в строке C.4 делается отметка о собственности — «a владелец».
Свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира.
Для этого нужно вместе с автовладельцем обратиться в территориальный сервисный центр МВД.
При себе иметь следующие документы:
- паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).
Владелец подписывает заявление о разрешении пользоваться автомобилем другого лица. Этому человеку выдается свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.
Свидетельство о регистрации транспортного средства владельца остается на хранении в сервисном центре МВД.
По возвращении из-за границы в течение 10 дней свидетельство о регистрации необходимо вернуть в сервисный центр МВД, в котором оно выдавалось.
А владелец забирает свое свидетельство о регистрации на авто в том сервисном центре МВД, где оставлял на хранение.
Необходимые документы для выезда за границу:
- национальное водительское удостоверение;
- международное водительское удостоверение (если страна посещения ратифицировала Женевскую Конвенцию о дорожном движении 1949 года);
- свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу (не на своем авто);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (на собственном авто);
- нотариально оформленная доверенность (при необходимости);
- наклейка на авто или UA на номерных знаках.
