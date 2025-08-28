В Украине вступили в силу обновленные правила международных автомобильных перевозок — Finance.ua
В Украине вступили в силу обновленные правила международных автомобильных перевозок

В Украине вступили в силу обновленные правила международных автомобильных перевозок МДП. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Их применение обеспечивает унифицированный подход к организации перевозок и способствует уменьшению административной нагрузки на бизнес.
Одним из ключевых новшеств стало продление срока обязательной проверки транспортных средств. Если раньше ее нужно было проходить каждые два года, то теперь срок увеличен до трех лет.
Соответственно, свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами будут действовать в течение трехлетнего периода. Это позволяет перевозчикам снизить затраты времени и ресурсов на повторные проверки.
Важным уточнением стало и определение действия свидетельств в случае истечения их срока действия. Если перевозка началась до истечения этого срока, документ считается действительным вплоть до момента доставки груза в таможню конечного пункта назначения. Такой подход гарантирует непрерывность перевозок и снижает риск возникновения непредвиденных затруднений на маршруте.
Введенные изменения обязательны для Украины, ведь международные договоры, ратифицированные нашим государством, имеют силу на уровне национального законодательства. Указанные обновления уже вступили в силу на территории нашего государства.
Сведения о внесенных поправках уже зарегистрированы в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов.
Обновленные правила создают условия для большей предсказуемости в области международных автомобильных перевозок.
Они будут способствовать более эффективному планированию деятельности перевозчиков, уменьшению риска задержек и повышению уровня доверия к украинской системе таможенного контроля со стороны международных партнеров.
