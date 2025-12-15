Rivian представила автопилот за 50 долларов
Компания Rivian сделала решающий шаг в развитии беспилотных технологий, представив систему Autonomy+ - revolucionary подход к автономному управлению электромобилем.
За ежемесячную плату в 49,99 долларов пользователи получают возможность трансформировать свой автомобиль в самоуправляющийся транспорт.
Технологические инновации
Ключевым элементом системы станет собственный чип Rivian Autonomy Processor (RAP1) с поразительной производительностью 1600 TOPS. Этот процессор позволит электромобилям R1 и R2 выходить на качественно новый уровень автономности.
С конца 2026 года Rivian планирует оснастить кроссоверы семейства R2 лидером, который значительно повысит точность распознавания дорожной обстановки. Подписка Autonomy+ включает:
- бессрочное вождение без рук на руле;
- смена полосы по запросу;
- перспектива автоматической парковки;
- движение по автомагистралям от съезда до съезда.
Интеллектуальный помощник
Дополнительным бонусом станет ІІ-помощник Rivian Assistant, который с начала следующего года будет доступен в электромобилях R1. Система сможет вести естественный диалог и интегрироваться с внешними сервисами начиная с Google Calendar.
Амбициозная цель CEO Ар-Джея Скаринджа — создание автономной системы 4-го уровня, где участие человека будет минимальным. Rivian последовательно движется к трансформации mobility-индустрии.
