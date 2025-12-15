Rivian представила автопилот за 50 долларов 15.12.2025, 00:13 — Технологии&Авто

Компания Rivian сделала решающий шаг в развитии беспилотных технологий, представив систему Autonomy+ - revolucionary подход к автономному управлению электромобилем.

За ежемесячную плату в 49,99 долларов пользователи получают возможность трансформировать свой автомобиль в самоуправляющийся транспорт.

Технологические инновации

Ключевым элементом системы станет собственный чип Rivian Autonomy Processor (RAP1) с поразительной производительностью 1600 TOPS. Этот процессор позволит электромобилям R1 и R2 выходить на качественно новый уровень автономности.

С конца 2026 года Rivian планирует оснастить кроссоверы семейства R2 лидером, который значительно повысит точность распознавания дорожной обстановки. Подписка Autonomy+ включает:

бессрочное вождение без рук на руле;

смена полосы по запросу;

перспектива автоматической парковки;

движение по автомагистралям от съезда до съезда.

Интеллектуальный помощник

Дополнительным бонусом станет ІІ-помощник Rivian Assistant, который с начала следующего года будет доступен в электромобилях R1. Система сможет вести естественный диалог и интегрироваться с внешними сервисами начиная с Google Calendar.

Амбициозная цель CEO Ар-Джея Скаринджа — создание автономной системы 4-го уровня, где участие человека будет минимальным. Rivian последовательно движется к трансформации mobility-индустрии.

