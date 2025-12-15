0 800 307 555
Rivian представила автопилот за 50 долларов

Технологии&Авто
25
Компания Rivian сделала решающий шаг в развитии беспилотных технологий, представив систему Autonomy+ - revolucionary подход к автономному управлению электромобилем.
За ежемесячную плату в 49,99 долларов пользователи получают возможность трансформировать свой автомобиль в самоуправляющийся транспорт.

Технологические инновации

Ключевым элементом системы станет собственный чип Rivian Autonomy Processor (RAP1) с поразительной производительностью 1600 TOPS. Этот процессор позволит электромобилям R1 и R2 выходить на качественно новый уровень автономности.
С конца 2026 года Rivian планирует оснастить кроссоверы семейства R2 лидером, который значительно повысит точность распознавания дорожной обстановки. Подписка Autonomy+ включает:
  • бессрочное вождение без рук на руле;
  • смена полосы по запросу;
  • перспектива автоматической парковки;
  • движение по автомагистралям от съезда до съезда.

Интеллектуальный помощник

Дополнительным бонусом станет ІІ-помощник Rivian Assistant, который с начала следующего года будет доступен в электромобилях R1. Система сможет вести естественный диалог и интегрироваться с внешними сервисами начиная с Google Calendar.
Амбициозная цель CEO Ар-Джея Скаринджа — создание автономной системы 4-го уровня, где участие человека будет минимальным. Rivian последовательно движется к трансформации mobility-индустрии.
По материалам:
ITnet
Авто
