В Норвегии строят самый длинный и глубочайший подводный автотоннель в мире Сегодня 23:11 — Технологии&Авто

В Норвегии строят самый длинный и глубочайший подводный автотоннель в мире

Норвегия строит почти 30-километровый двухтрубный автомобильный тоннель Rogfast. Это будет самый длинный и самый глубокий подводный автотоннель в мире.

Об этом пишет Info Car.

Тоннель будет пролегать на глубине 390 метров под уровнем моря и соединит Ставангер и Гаугесунн.

Его строит шведская компания Skanska по контракту с Норвежским управлением автомобильных дорог. Проект стоит около трех миллиардов долларов и завершить работы планируют в 2033 году.

Rogfast станет частью шоссе E39 — главной дороги вдоль западного побережья Норвегии, соединяющего города Кристиансанн, Ставангер, Гаугесунн и Берген.

Регион трудно объехать наземным транспортом из-за фьордов и островов, ранее приходилось пользоваться многими паромами.

Тоннель заменит одну из самых длинных и самых медленных переправ, сделав поездки более быстрыми и удобными для грузовиков, местных жителей и туристов.

Проект также поможет экономике, снизит расходы на перевозки, особенно для производителей морепродуктов, и улучшит доступность региона.

У Rogfast будет две трубы для движения в обе стороны, пешеходные дорожки и аварийные выходы между трубами. Это позволяет людям быстро эвакуироваться при пожаре или другой опасности.

Тоннель подсоединят к острову Квитсой, самому маленькому муниципалитету Норвегии. Здесь сделают две кольцевые развязки на глубине 260 метров под морем — это первый опыт в мире.

Проект начали в 2017 году, но из-за перерасходов и проблем с тендерами строительство остановили в 2019 году.

После пересмотра планов и дополнительного финансирования строительство возобновили в 2021 году, а контракты для северного, южного и центрального участков заключили с 2022 по 2024 год.

Хмарочос По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.