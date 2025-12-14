В Норвегии строят самый длинный и глубочайший подводный автотоннель в мире
Норвегия строит почти 30-километровый двухтрубный автомобильный тоннель Rogfast. Это будет самый длинный и самый глубокий подводный автотоннель в мире.
Об этом пишет Info Car.
Тоннель будет пролегать на глубине 390 метров под уровнем моря и соединит Ставангер и Гаугесунн.
Его строит шведская компания Skanska по контракту с Норвежским управлением автомобильных дорог. Проект стоит около трех миллиардов долларов и завершить работы планируют в 2033 году.
Rogfast станет частью шоссе E39 — главной дороги вдоль западного побережья Норвегии, соединяющего города Кристиансанн, Ставангер, Гаугесунн и Берген.
Регион трудно объехать наземным транспортом из-за фьордов и островов, ранее приходилось пользоваться многими паромами.
Тоннель заменит одну из самых длинных и самых медленных переправ, сделав поездки более быстрыми и удобными для грузовиков, местных жителей и туристов.
Проект также поможет экономике, снизит расходы на перевозки, особенно для производителей морепродуктов, и улучшит доступность региона.
У Rogfast будет две трубы для движения в обе стороны, пешеходные дорожки и аварийные выходы между трубами. Это позволяет людям быстро эвакуироваться при пожаре или другой опасности.
Тоннель подсоединят к острову Квитсой, самому маленькому муниципалитету Норвегии. Здесь сделают две кольцевые развязки на глубине 260 метров под морем — это первый опыт в мире.
Проект начали в 2017 году, но из-за перерасходов и проблем с тендерами строительство остановили в 2019 году.
После пересмотра планов и дополнительного финансирования строительство возобновили в 2021 году, а контракты для северного, южного и центрального участков заключили с 2022 по 2024 год.
Поделиться новостью
Также по теме
В Норвегии строят самый длинный и глубочайший подводный автотоннель в мире
Самые популярные гибридные авто ноября
Google выпустит две модели смарт-очков с ИИ (видео)
В мире падает спрос на электромобили, традиционные авто снова в тренде — EY
Smart анонсировал свой первый крупный седан (фото)
Названы лучшие «народные» модели iPhone