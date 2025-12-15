В бесплатной версии ChatGPT теперь можно будет использовать Photoshop
Компания Adobe интегрировала свои сервисы Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT.
Об этом сообщает корпорация в своем блоге.
Новые функции открыты для всех пользователей, включая тех, кто пользуется бесплатной версией чат-бота.
В версии Photoshop для ChatGPT пользователи могут менять параметры изображений (яркость, контрастность, экспозиция
и т. д.), корректировать отдельные области и накладывать эффекты.
Читайте также
Для этого в бот нужно загрузить файл и вызвать приложение, написав Adobe Photoshop в командной строке. После этого ChatGPT предложит несколько вариантов измененного изображения, а также регуляторы ручной настройки. Готовое изображение можно отправить в полноценный Photoshop для доработки.
Также действуют другие услуги. В Adobe Express можно создать дизайн постера или обложки, выбрав шаблон и указав, что необходимо изменить.
Acrobat позволяет редактировать и объединять PDF-файлы, а также распознавать текст в них.
Читайте также
Для использования сервисов необходимо подключить их в настройках ChatGPT. Программы доступны на настольных компьютерах, в вебверсии ChatGPT и на iOS устройствах.
Для Android пока доступен только Express, поддержку Photoshop и Acrobat обещают запустить в ближайшее время.
В декабре стало известно, что OpenAI отложила другие проекты для улучшения работы ChatGPT. Причина: конкуренция со стороны других разработчиков.
Поделиться новостью
Также по теме
В бесплатной версии ChatGPT теперь можно будет использовать Photoshop
Самая распространенная ошибка водителей на льду (мнение эксперта)
Peugeot возвращает линейку GTi в электрическом формате
Rivian представила автопилот за 50 долларов
В Норвегии строят самый длинный и глубочайший подводный автотоннель в мире
Самые популярные гибридные авто ноября