Самая распространенная ошибка водителей на льду (мнение эксперта)

При выезде автомобиля на гололед риск потери управляемости возрастает многократно, особенно если машина не оснащена шипованной резиной.

На льду автомобиль начинает крутить или его может увести в сторону, что сразу приводит к частичной потере контроля. В такой ситуации главный шаг значительно снизит скорость, но без использования педали тормоза.

Эксперт отмечает, что даже система ABS не способна эффективно помочь на гладком льду. Чтобы сохранить сцепление и стабильность, водителю нужно отпустить педаль газа, оставив колеса связанными с двигателем, и плавно снизить скорость до безопасных значений. Подобный прием позволяет избежать блокировки колес и резкого заноса, что особенно важно зимой.

Для тех, кто раздумывает, какое авто лучше держит сцепление зимой и как повысить безопасность, этот совет универсальный: управление начинается с правильных действий водителя, а не только с технологий. Простое правило — меньше действий, больше плавности — действительно спасает на зимней дороге.

