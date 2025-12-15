0 800 307 555
Peugeot возвращает линейку GTi в электрическом формате

Технологии&Авто
Peugeot возвращает линейку GTi в электрическом формате
Peugeot возвращает легендарную спортивную линейку GTi — теперь уже полностью электрическом формате. Первой моделью стал субкомпактный E-208 GTi, представленный летом. Это важный шаг для бренда, который хочет снова подчеркнуть свое внимание к драйву и эмоциям от вождения.
GTi возвращается спустя 40 лет после дебюта культового Peugeot 205 GTi. Новая электроверсия должна передать дух классики, но в современном исполнении. В отличие от обычного E-208, модель GTi получила более мощный мотор на 206 кВт, спортивную заниженную подвеску, дифференциал повышенного трения, усиленные тормоза и специальные 18-дюймовые шины.
Дизайн и салон тоже стали более спортивными — с фирменными элементами GTi и красными акцентами. Основной акцент сделали на управляемости и динамике.
Peugeot подтверждает, что серия GTi будет полностью электрической. Компания планирует несколько новых производительных моделей, чтобы укрепить имидж производителя ярких и драйверских автомобилей. Отказ от бензиновых GTi связан с жесткими экостандартами ЕС, делающими такие машины невыгодными.
Заказы на E-208 GTi откроют в следующем году, а первые автомобили покупатели получат в конце 2026-го. Модель появится незадолго до выхода нового поколения Peugeot 208. Ориентиром для разработчиков был электрохэтчбек Alpine A290, но Peugeot планирует сделать свой GTi еще лучше возможностей.
По материалам:
uamotors
Авто
