Peugeot возвращает линейку GTi в электрическом формате
Peugeot возвращает легендарную спортивную линейку GTi — теперь уже полностью электрическом формате. Первой моделью стал субкомпактный E-208 GTi, представленный летом. Это важный шаг для бренда, который хочет снова подчеркнуть свое внимание к драйву и эмоциям от вождения.
GTi возвращается спустя 40 лет после дебюта культового Peugeot 205 GTi. Новая электроверсия должна передать дух классики, но в современном исполнении. В отличие от обычного E-208, модель GTi получила более мощный мотор на 206 кВт, спортивную заниженную подвеску, дифференциал повышенного трения, усиленные тормоза и специальные 18-дюймовые шины.
Дизайн и салон тоже стали более спортивными — с фирменными элементами GTi и красными акцентами. Основной акцент сделали на управляемости и динамике.
Peugeot подтверждает, что серия GTi будет полностью электрической. Компания планирует несколько новых производительных моделей, чтобы укрепить имидж производителя ярких и драйверских автомобилей. Отказ от бензиновых GTi связан с жесткими экостандартами ЕС, делающими такие машины невыгодными.
Заказы на E-208 GTi откроют в следующем году, а первые автомобили покупатели получат в конце 2026-го. Модель появится незадолго до выхода нового поколения Peugeot 208. Ориентиром для разработчиков был электрохэтчбек Alpine A290, но Peugeot планирует сделать свой GTi еще лучше возможностей.
Поделиться новостью
Также по теме
Самая распространенная ошибка водителей на льду (мнение эксперта)
Peugeot возвращает линейку GTi в электрическом формате
Rivian представила автопилот за 50 долларов
В Норвегии строят самый длинный и глубочайший подводный автотоннель в мире
Самые популярные гибридные авто ноября
Google выпустит две модели смарт-очков с ИИ (видео)