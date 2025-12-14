0 800 307 555
Самые популярные гибридные авто ноября

В ноябре украинцы приобрели более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 46% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные новые гибриды ноября

Из этого количества доля новых авто достигала 51%, тогда как в ноябре прошлого года — 66%.
Лидером среди новых легковушек остается Toyota RAV4 — 310 проданных авто.
На второй строчке — Nissan X-Trail (77 авто), а замыкает тройку лидеров Toyota Yaris Cross (61 авто).
Импортированные гибриды с пробегом:
  • Ford Escape — 83 авто;
  • Fusion US — 75 авто;
  • Toyota Prius — 71 авто.
До этого Finance.ua отмечал, что за год спрос на подержанные легковушки из-за границы вырос на 60%. В ноябре украинцы приобрели 23,5 тысячи таких авто. В то же время по сравнению с октябрем спрос уменьшился на 10%.
