Самые популярные гибридные авто ноября
В ноябре украинцы приобрели более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 46% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Самые популярные новые гибриды ноября
Из этого количества доля новых авто достигала 51%, тогда как в ноябре прошлого года — 66%.
Лидером среди новых легковушек остается Toyota RAV4 — 310 проданных авто.
На второй строчке — Nissan X-Trail (77 авто), а замыкает тройку лидеров Toyota Yaris Cross (61 авто).
Импортированные гибриды с пробегом:
- Ford Escape — 83 авто;
- Fusion US — 75 авто;
- Toyota Prius — 71 авто.
До этого Finance.ua отмечал, что за год спрос на подержанные легковушки из-за границы вырос на 60%. В ноябре украинцы приобрели 23,5 тысячи таких авто. В то же время по сравнению с октябрем спрос уменьшился на 10%.
Поделиться новостью
Также по теме
Самые популярные гибридные авто ноября
Google выпустит две модели смарт-очков с ИИ (видео)
В мире падает спрос на электромобили, традиционные авто снова в тренде — EY
Smart анонсировал свой первый крупный седан (фото)
Названы лучшие «народные» модели iPhone
Mercedes-Benz выпустил новый семейный электрокроссовер (фото)