Украина впервые подписала соглашение о международных автомобильных перевозках со страной Африки — Finance.ua

Украина впервые подписала соглашение о международных автомобильных перевозках со страной Африки Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Украина впервые подписала соглашение о международных автомобильных перевозках со страной Африки, Фото: mindev.gov.ua

Украина подписала первое за последние 10 лет двустороннее соглашение об автомобильном сообщении с иностранным государством — Королевством Марокко. И в то же время первое такое соглашение со страной Африки. Это открывает новые возможности развития торговли, логистики и экономического сотрудничества между государствами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Соглашение позволяет доставлять грузы автомобильным транспортом в Марокко и импортировать оттуда товары. Соответствующий запрос есть от отечественного бизнеса и перевозчиков. Соглашение будет способствовать упрощению условий для перевозчиков и развитию новых маршрутов между нашими странами», — отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

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Отмечается, что соглашение определяет правовые и организационные основы осуществления международных автомобильных грузовых и пассажирских перевозок, предусматривает выдачу разрешений, а также регулирует вопросы транзита. В частности, для выполнения грузовых перевозок предусмотрен обмен разрешениями.

Кроме того, регулярное пассажирское сообщение станет возможным после открытия соответствующих маршрутов, нерегулярное — после обмена разрешениями.

Напомним, 17 июня 2025 года стало известно, что Европарламент продлил «транспортный безвиз» с Украиной. Однако евродепутаты внесли в Соглашение ряд изменений. В частности, водители обязаны иметь при себе документы, разрешающие осуществлять международные перевозки. Они также должны иметь на лобовом стекле наклейку, подтверждающую, что автотранспортные услуги подпадают под действие соглашения.

УНІАН По материалам:

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