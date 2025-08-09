Убыточные перевозки: метрополитены каких городов имеют самые плохие финансовые результаты — Finance.ua

Убыточные перевозки: метрополитены каких городов имеют самые плохие финансовые результаты Сегодня 22:39 — Мир

Убыточные перевозки: метрополитены каких городов имеют самые плохие финансовые результаты

Несмотря на рост доходов в 2023—2025 годах, все украинские метрополитены остаются глубоко убыточными. Худшая ситуация у Киевского метрополитена, тогда как метротрам в Кривом Роге демонстрирует стабильный рост дохода и относительную финансовую устойчивость.

Аналитики «Слово и дело» собрали и сравнили показатели четырех метрополитенов: Киева, Харькова, Днепра и Кривого Рога (метротрам) с 2019 по 2025 год (первое полугодие).

Инфографика: «Слово и дело»

Доходы от реализации услуг

В 2019 году самый большой доход имел Киевский метрополитен — 3,39 млрд грн. В 2020—2021 годах этот показатель сократился почти вдвое из-за пандемии COVID-19, а с началом полномасштабной войны в 2022-м — еще почти вдвое: всего 1,08 млрд грн.

В 2023—2024 годах доход вырос до 1,63 млрд, а за первое полугодие 2025 года составил 833,6 млн грн — это на 3,3% больше, чем за первое полугодие 2024-го (тогда было 806,6 млн грн).

В Харькове падение было более драматичным: с 1,28 млрд грн в 2019-м до 158 млн в 2022-м и только 24,4 млн в 2023-м. В 2024 году доход немного вырос (29,4 млн), а за первое полугодие 2025-го составил 65,7 млн — больше, чем за весь предыдущий год, но все еще гораздо меньше, чем до войны. Следует добавить, что в Харькове действует бесплатный проезд в коммунальном транспорте, в том числе в метро, с мая 2022 года.

В Днепре показатели дохода более стабильны: с 19,1 млн грн в 2019 году до пиковых 22 млн в 2021, с последующим незначительным снижением в 2024 (19,8 млн). В 2025 году за первое полугодие предприятие заработало 10,3 млн грн.

Кривой Рог — единственный, чей доход не упал в 2022 году, а вырос более чем в 30 раз — с 15,3 млн грн в 2021 году до 516,9 млн в 2022-м. В 2023 году — еще больше (552 млн), в 2024 — 554,2 млн, а за первое полугодие 2025 — 295,7 млн грн. Это может свидетельствовать об изменении моделей оплаты или субсидирования (например, переход к компенсации из бюджета). В Кривом Роге проезд также бесплатный, для жителей города с мая 2021 года, для остальных пассажиров — с апреля 2022 года.

Чистый финансовый результат: убытки растут

Все метрополитены ежегодно завершали с финансовыми убытками, кроме Кривого Рога в 2022-м (+6,6 млн грн). Худшая ситуация — в Киеве: с -635,5 млн в 2019-м убытки выросли до -2,9 млрд в 2024 году. За первое полугодие 2025-го — уже -2,59 млрд грн.

В Харькове ситуация тоже обострилась: в 2023 году убытки составили -431,9 млн, а в первом полугодии 2025 года уже -234,5 млн — это больше, чем за весь 2021 год.

У Днепра наибольшие убытки — в 2023 году (-60,2 млн), в 2024-м — -36,6 млн, а в первой половине 2025 года — -14,2 млн грн.

В Кривом Роге после прибыли в 2022 году ситуация снова ухудшилась: убытки в 2023—2024 годах составили -11,3 млн и -20,8 млн соответственно, а в первом полугодии 2025 года — -18,9 млн.

