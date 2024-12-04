В киевском метро назвали себестоимость проезда — Finance.ua

В киевском метро назвали себестоимость проезда Сегодня 12:21 — Личные финансы

В киевском метро назвали себестоимость проезда

В 2024 году себестоимость проезда в столичной подземке составляет 36,90 грн для одного пассажира.

Об этом сообщили в «Киевском метрополитене» в ответ на запрос «Суспільного».

В коммунальном предприятии прокомментировали информацию о возможном бесплатном проезде в подземке, отметив, что тарифы устанавливается исполнительным органом Киевгорсовета (КГГА).

Согласно отчету о финансовых результатах, за 9 месяцев работы убыток «Киевского метрополитена» составляет 3 069 752 тыс. грн, а себестоимость перевозки одного пассажира составляет 36,90 грн.

Ранее экс-начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявлял, что обоснованный тариф составляет более 30 гривен, но во время войны стоимость поездок не будет расти. В настоящее время в метро действует тариф 8 грн на одну поездку.

В этом году столичная подземка уже перевезла более 200 млн пассажиров. В 2023-м — около 232 млн, а в 2022-м — 162 млн.

Справка Finance.ua:

в КП «Киевский метрополитен» идут работать женщины. В целом на предприятии работают 41% женщин и 59% - мужчин. В целом период адаптации специалиста к условиям предприятия занимает около 12 месяцев;

в Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь. Компания «Автострада» начала работу над продолжением строительства Сырецко-Печерской линии метро;

Киевский метрополитен предлагает льготный проезд для определенных категорий граждан. Это делает перемещение по городу более доступным и обеспечивает дополнительную поддержку социально уязвимым группам населения.

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