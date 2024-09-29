Хто може безкоштовно їздити в київському метрополітені — Finance.ua

Хто може безкоштовно їздити в київському метрополітені Сьогодні 20:21 — Особисті фінанси

Хто може безкоштовно їздити в київському метрополітені, Фото: Київський метрополітен

Київський метрополітен пропонує пільговий проїзд для певних категорій громадян. Це робить переміщення містом більш доступним і забезпечує додаткову підтримку соціально вразливим групам населення.

Про це йдеться на порталі Київського метрополітену.

Хто може безплатно користуватись метро

У Київському метрополітені діє безкоштовний проїзд для ветеранів війни, людей з інвалідністю та інших категорій. Зокрема, пільги надаються:

Учасникам бойових дій (за наявності посвідчення учасника бойових дій або «Картки киянина»).

Особам з інвалідністю внаслідок бойових дій та їх супроводжуючим (за умови пред’явлення відповідного посвідчення).

Постраждалим під час Революції Гідності (за наявності довідки, посвідчення або «Картки киянина»).

Учасникам Другої світової війни та іншим категоріям, які мають право на безкоштовний проїзд відповідно до угод.

Крім того, безкоштовний проїзд доступний для людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Серед них:

Особи з інвалідністю, які були ліквідаторами наслідків аварії або потерпілими.

Ліквідатори 2-ї категорії.

Діти з інвалідністю, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Хто з ветеранів має право на пільги в метро

Також право на безкоштовний проїзд мають ветерани різних служб, зокрема:

Ветерани Національної поліції.

Ветерани податкової міліції.

Ветерани Бюро економічної безпеки України.

Ветерани державної пожежної охорони.

Ветерани військової служби.

Ветерани органів внутрішніх справ.

Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України.

Ветерани служби цивільного захисту.

Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Крім того, безкоштовний проїзд надається військовослужбовцям з інвалідністю, отриманою під час бойових дій, а також батькам військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби.

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