Спрос на подержанные автомобили из США вырос: ТОП-5 самых популярных моделей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на подержанные автомобили из США вырос: ТОП-5 самых популярных моделей

Технологии&Авто
82
Спрос на подержанные автомобили из США вырос: ТОП-5 самых популярных моделей
Спрос на подержанные автомобили из США вырос: ТОП-5 самых популярных моделей
В Украине растет спрос на подержанные легковушки из США. В частности, в июле украинцы приобрели почти 4,8 тыс. таких автомобилей, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие авто выбирают украинцы

Средний возраст автомобилей, пополнивших украинский автопарк, составляет 5,5 года.
Наибольшую долю среди импортированных «американцев» составили электромобили — 43%, хотя и бензиновые автомобили не теряют популярности — 41%.
Гибридные автомобили занимают 8%, а дизельные и автомобили с ГБО — по 4% каждый.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
  • Tesla Model Y — 711 авто;
  • Tesla Model 3 — 555 автомобилей;
  • Ford Escape — 347 авто;
  • Nissan Rogue — 260 авто;
  • BMW X5 — 227 автомобилей.
Напомним, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 11% превышает показатели июля 2024 года.
В Украине упростили торговлю подержанными авто. Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем осуществить дальнейшую продажу.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems