Спрос на подержанные автомобили из США вырос: ТОП-5 самых популярных моделей — Finance.ua

Спрос на подержанные автомобили из США вырос: ТОП-5 самых популярных моделей Сегодня 19:07

В Украине растет спрос на подержанные легковушки из США. В частности, в июле украинцы приобрели почти 4,8 тыс. таких автомобилей, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие авто выбирают украинцы

Средний возраст автомобилей, пополнивших украинский автопарк, составляет 5,5 года.

Наибольшую долю среди импортированных «американцев» составили электромобили — 43%, хотя и бензиновые автомобили не теряют популярности — 41%.

Гибридные автомобили занимают 8%, а дизельные и автомобили с ГБО — по 4% каждый.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y — 711 авто;

Tesla Model 3 — 555 автомобилей;

Ford Escape — 347 авто;

Nissan Rogue — 260 авто;

BMW X5 — 227 автомобилей.

Напомним, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 11% превышает показатели июля 2024 года.

В Украине упростили торговлю подержанными авто. Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем осуществить дальнейшую продажу.

