На каких автомобилях появилось ГБО в июле — Finance.ua

На каких автомобилях появилось ГБО в июле

Аналитики Института исследований авторынка изучили статистику переоборудований легковушек на «газ» в июле 2025 года и готовы поделиться результатами этого исследования.

Суммарно за прошедший месяц ГБО официально появилось (учтены лишь те факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) на 1229 легковых автомобилях. Это на 16,8% больше, чем было в июне 2025 г., но существенно меньше, на 41,8%, чем было год назад, в июле 2024 г.

Среди марок, на которых наиболее часто появлялось газобаллонное оборудование, номер один в списке Toyota. Этот производитель не спешит занимать свое место среди электромобилей, модернизировать проверенные двигатели внутреннего сгорания (как и многие другие элементы конструкций своих авто), поэтому среди моделей этого японского производителя до сих пор есть немало вариантов с двигателями без прямого впрыска бензина и турбонаддува, на которые легко установить ГБО, как в 80-е годы прошлого столетия.

Также в верхней части списка Jepp, Hyundai, Nissan — преимущественно прибывающие из США версии и тоже оборудованные «атмосферными» двигателями. Зато ВАЗ, когда-то вместе с продукцией ЗАЗ/Daewoo возглавлявший этот рейтинг, скоро покинет первую десятку — их становится все меньше в обращении, а парк такими, к счастью, больше не пополняется.

Также на этот раз наши специалисты решили определить средний возраст отдельных марок, которые переоборудовали для работы на газовой смеси, и вот какую картину они получили:

Jeep — 7 (лет, средний возраст)

Toyota — 12

Nissan — 12

Ford — 12

Mitsubishi — 14

Hyundai — 14

Renault — 16

Volkswagen — 17

Skoda — 18

ВАЗ — 25

Среди отдельных моделей первенство получил Nissan Rogue — типичный «американец» с «атмосферным» двигателем, как и ряд других попавших на слайд моделей. В общем, «американцев» здесь разбавляют Skoda Octavia (ранних версий, с двигателями семейства MPI), а также Volkswagen Golf и Renault Megane, и примерно половина «Пассатов», не прибывших к нам из-за океана.

Інститут досліджень авторинку

