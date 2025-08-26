5 корейских кроссоверов, которые очень быстро ржавеют — Finance.ua

5 корейских кроссоверов, которые очень быстро ржавеют Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

5 корейских кроссоверов, которые очень быстро ржавеют

Корейские кроссоверы обрели популярность благодаря сочетанию доступной цены и богатого оснащения. Однако на длинной дистанции они могут разочаровать коррозией кузова. Рассказываем, какие модели ржавеют быстрее всего и где искать скрытые проблемы.

SsangYong Actyon II

Основные проблемы: коррозия порогов, арок, нижней части двери

На первый взгляд Actyon второго поколения производит хорошее впечатление. Но на практике его стойкость к коррозии ниже средней. В условиях эксплуатации на наших дорогах очаги ржавчины в уязвимых зонах могут появиться уже через три года.

Чаще всего проблемы проявляются как вздутие краски и ржавчина на внутренней кромке арок, порогах и нижней части дверей, особенно задних. Также нередко страдает передняя кромка капота.

Заводской антикор слабый, особенно в скрытых полостях: нижняя часть кузова, пороги и арки нуждаются в дополнительной обработке. В городах, где активно используются реагенты, коррозия появляется уже через несколько лет. Восстановление требует много времени и средств: металл тонкий, а вздутие быстро перерастает в сквозные повреждения.

Kia Sportage

Основные проблемы: коррозия арок, ржавеющие кромки двери, в частности багажной

Внешне «живой», но гнилой внутри — так можно описать Kia Sportage II поколения. Первые серьезные проблемы с кузовом начинаются после пробега 120 000 км. В зоне риска — задние арки, которые без присмотра могут проржаветь насквозь. Лакокрасочное покрытие плохо держится на кромках двери и нижней части крышки багажника, особенно у сварных швов.

Также ржавеют усилители порогов и внутренние части лонжеронов, особенно если кроссовер часто выезжал на бездорожье без дополнительного антикора. На многих авто со временем отслаивается краска на стыках кузовных панелей, появляются рыжие подтеки под стеклом, особенно на пятой двери. Из-за неудачной дренажной системы задняя часть кузова страдает больше, чем передняя.

Hyundai ix35

Основные проблемы: коррозия задних арок, капота, багажной двери

Когда-то Hyundai ix35 считался современным и привлекательным кроссовером, но устойчивость к коррозии у него слабая. Уже на 5−6 году эксплуатации начинают ржаветь кромки задних арок — под накладками скапливается грязь и влага, а уплотнитель только усугубляет ситуацию. Ржавчина часто появляется по краю капота, особенно у замка.

Типичная проблема — вздутие краски на внутренней стороне крышки багажника, особенно у швов и под задним стеклом. Нередко ржавеют и двери снизу — там, где нарушена герметизация. Все это усиливается тем, что ЛКП у ix35 слабое, а грунт тонкий, поэтому в местах сколов ржавчина проступает очень быстро.

Hyundai Santa Fe Classic

Основные проблемы: ржавеющие пороги, арки, капот

Santa Fe Classic — первое поколение модели, которое осталось на рынке даже после выхода преемника. Кроссовер долго пользовался спросом, но кузов у ​​него не самый крепкий. В автомобиле с пробегом под 200 000 км коррозия уже становится хронической.

В первую очередь страдают пороги, особенно задняя часть, где скапливается грязь и песок. Капот и передние арки начинают ржаветь уже после 5−6 лет эксплуатации, при этом внутренняя часть капота защищена плохо.

Нужно внимание и к швам крыши, особенно в зоне соединения со стойками — там часто вздувается краска. Снизу ржавчина появляется в местах сварки усилителей и кронштейнов, особенно в передней части кузова.

Защита от пескоструя в Santa Fe слабая, поэтому дополнительный антикор желателен уже с первых лет.

Kia Sorento

Основные проблемы: коррозия задних арок, кромок дверей, внутренней части капота и багажной двери

Kia Sorento (XM) выглядит солиднее многих конкурентов, но проблемы с кузовом не обошли и его. На авто старше семи лет почти гарантированы «рыжики» на задних арках. Это результат накопления грязи и влаги под пластиковыми расширителями — уплотнитель между аркой и накладкой не защищает, а, наоборот, способствует застою воды.

Плохо защищены и внутренние кромки дверей, особенно задних — там краска отслаивается и появляется ржавчина. На капоте и крышке багажника часто вспучивается краска изнутри — в зоне швов и усилителей. Крепления бамперов ржавеют и разрушаются, особенно после мелких ДТП.

Снаружи кузовные панели долго выглядят прилично, но внутри уже развивается коррозия, а скрытые полости нуждаются в регулярной обработке.

