Киев увеличит компенсацию за приобретение автомобилей для ветеранов

Со следующего года в Киеве увеличится сумма частичной компенсации, которую город предоставляет ветеранам за покупку автомобилей.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко после встречи с ветеранами.
В 2025 году частичную компенсацию от города за приобретение новых автомобилей получили 48 ветеранов с инвалидностью I или II группы в результате ранений во время войны. Общая сумма выплат превысила 25 млн грн.
В настоящее время частичная компенсация за приобретенный автомобиль — 545 000 грн. В следующем году город увеличит ее до 605 000 грн.
Также ветераны с инвалидностью I или II группы могут получить компенсацию до 100 000 грн на переоборудование своего автомобиля под собственные нужды.
Столичные власти также работают над возможностью предоставления частичной компенсации не только за приобретение новых автомобилей, но и за покупку подержанных авто.
«Киев стал первым городом в Украине, который ввел такую ​​поддержку для ветеранов. Потому что мы понимаем, как важно, чтобы наши защитники вернулись к активной жизни», — заявил Кличко.
