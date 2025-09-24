Как правильно составить рапорт на смену места службы — инструкция Минобороны
Министерство обороны объяснило, как составить рапорт на смену места службы в приложении Армия+ так, чтобы увеличить шансы на положительное решение и избежать отказов.
В настоящее время переводы возможны только между частями в рамках структур Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.
Какие документы нужны
Для подачи рапорта необходимы:
- Рекомендательное письмо. Его образец доступен в приложении Армия+. Документ действует 30 дней с даты подписи, поэтому подать рапорт нужно в этот срок.
- Военный документ. Это может быть военный билет, удостоверение офицера или другой документ. Важно не путать номера разделов и страницы.
Если для выбранной должности требуются дополнительные документы (например, справка ВВК или согласование СБУ), их следует подготовить и загрузить заранее.
Типичные ошибки при подаче рапорта
- Нечеткие фото документов. Используйте качественную камеру или попросите побратима помочь.
- Неполное название должности. В рекомендательном письме и рапорте должность нужно указывать полностью, сокращения не допускаются.
- Разные названия должности в документах. Название в рекомендательном письме должно точно совпадать с военными сведениями.
- Разница в номерах воинской части. Номер должен совпадать во всех документах.
- Изменение номера части. При переформировании или изменении номера следует добавить официальную справку. В противном случае Кадровый центр учтет только службу в части с новым номером. Если этот срок меньше полугода, рапорт будет отклонен.
Перед подписанием нужно внимательно проверить все данные и при необходимости отредактировать. Решение о рапорте появится в течение 72 часов после подачи.
Напомним, ранее в приложении Армия+ появилась функция мультиподписи рапортов. Командиры часто обращались с просьбой автоматизировать согласование рапортов. Новый инструмент позволяет командиру рассмотреть сразу до 40 рапортов в разделе «К рассмотрению». Согласовать или отклонить рапорт можно свайпом вправо для согласования, влево для отклонения.
