Литва борется за членство Украины в НАТО вопреки давлению — Finance.ua

Литва борется за членство Украины в НАТО вопреки давлению
В Вашингтоне и Варшаве растет число политиков, которые против вступления Украины в НАТО. В то же время, Литва непреклонно настаивает на поддержке Киева.
Об этом сообщает Politico.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что не откажется от идеи членства Украины в НАТО. Она подчеркнула, что окончательное решение о присоединении должен принимать исключительно альянс, а не Кремль.
Литва через Сувалкское ущелье — стратегический коридор между Калининградом и беларусью — находится под постоянной угрозой потенциальной агрессии со стороны россии.
Тем временем президент США Дональд Трамп, а также прокремлевские союзники в НАТО — Венгрия и Словакия, а также новоизбранный польский лидер Кароль Навроцкий выступают против членства Украины в альянсе.
Соответственно, во время внутренних дискуссий в НАТО даже обсуждалось, следует ли приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Гааге.
Шакалиене подчеркнула, что Литва поддерживает участие Зеленского в саммите, поскольку это продемонстрирует силу и единство альянса, особенно в вопросах поддержки Украины.
Параллельно с вопросом членства в НАТО страны союза обсуждают повышение целевых показателей военных расходов до 5% ВВП к 2030 году — скорее, чем предлагает председатель альянса Марк Рютте, предлагающий дату 2032 года.
Министр обороны Литвы подчеркнула, что часть этих ресурсов должна быть направлена на реальное вооружение Украины. Возрождение украинской армии, по ее словам, должно базироваться не на декларациях, а на возможностях.
Она также обратила внимание на необходимость более быстрого достижения целевых показателей НАТО по военным возможностям, в частности на северо-восточном фланге.
Несмотря на изменение политического курса США при Трампе, Шакалиене заверила, что поддержка Европы будет оставаться критически важной.
В то же время она ожидает, что после Гаагского саммита НАТО официально сообщит о любых возможных изменениях в военном присутствии США в Европе.
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