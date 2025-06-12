Литва борется за членство Украины в НАТО вопреки давлению — Finance.ua

Литва борется за членство Украины в НАТО вопреки давлению Сегодня 08:25

В Вашингтоне и Варшаве растет число политиков, которые против вступления Украины в НАТО. В то же время, Литва непреклонно настаивает на поддержке Киева.

Об этом сообщает Politico

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что не откажется от идеи членства Украины в НАТО. Она подчеркнула, что окончательное решение о присоединении должен принимать исключительно альянс, а не Кремль.

Литва через Сувалкское ущелье — стратегический коридор между Калининградом и беларусью — находится под постоянной угрозой потенциальной агрессии со стороны россии.

Тем временем президент США Дональд Трамп, а также прокремлевские союзники в НАТО — Венгрия и Словакия, а также новоизбранный польский лидер Кароль Навроцкий выступают против членства Украины в альянсе.

Соответственно, во время внутренних дискуссий в НАТО даже обсуждалось, следует ли приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Гааге.

Шакалиене подчеркнула, что Литва поддерживает участие Зеленского в саммите, поскольку это продемонстрирует силу и единство альянса, особенно в вопросах поддержки Украины.

Параллельно с вопросом членства в НАТО страны союза обсуждают повышение целевых показателей военных расходов до 5% ВВП к 2030 году — скорее, чем предлагает председатель альянса Марк Рютте, предлагающий дату 2032 года.

Министр обороны Литвы подчеркнула, что часть этих ресурсов должна быть направлена ​​на реальное вооружение Украины. Возрождение украинской армии, по ее словам, должно базироваться не на декларациях, а на возможностях.

Она также обратила внимание на необходимость более быстрого достижения целевых показателей НАТО по военным возможностям, в частности на северо-восточном фланге.

Несмотря на изменение политического курса США при Трампе, Шакалиене заверила, что поддержка Европы будет оставаться критически важной.

В то же время она ожидает, что после Гаагского саммита НАТО официально сообщит о любых возможных изменениях в военном присутствии США в Европе.

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