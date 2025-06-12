Литва борется за членство Украины в НАТО вопреки давлению — Finance.ua
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Литва борется за членство Украины в НАТО вопреки давлению

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В Вашингтоне и Варшаве растет число политиков, которые против вступления Украины в НАТО. В то же время, Литва непреклонно настаивает на поддержке Киева.
Об этом сообщает Politico.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что не откажется от идеи членства Украины в НАТО. Она подчеркнула, что окончательное решение о присоединении должен принимать исключительно альянс, а не Кремль.
Литва через Сувалкское ущелье — стратегический коридор между Калининградом и беларусью — находится под постоянной угрозой потенциальной агрессии со стороны россии.
Тем временем президент США Дональд Трамп, а также прокремлевские союзники в НАТО — Венгрия и Словакия, а также новоизбранный польский лидер Кароль Навроцкий выступают против членства Украины в альянсе.
Соответственно, во время внутренних дискуссий в НАТО даже обсуждалось, следует ли приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Гааге.
Шакалиене подчеркнула, что Литва поддерживает участие Зеленского в саммите, поскольку это продемонстрирует силу и единство альянса, особенно в вопросах поддержки Украины.
Параллельно с вопросом членства в НАТО страны союза обсуждают повышение целевых показателей военных расходов до 5% ВВП к 2030 году — скорее, чем предлагает председатель альянса Марк Рютте, предлагающий дату 2032 года.
Министр обороны Литвы подчеркнула, что часть этих ресурсов должна быть направлена ​​на реальное вооружение Украины. Возрождение украинской армии, по ее словам, должно базироваться не на декларациях, а на возможностях.
Она также обратила внимание на необходимость более быстрого достижения целевых показателей НАТО по военным возможностям, в частности на северо-восточном фланге.
Несмотря на изменение политического курса США при Трампе, Шакалиене заверила, что поддержка Европы будет оставаться критически важной.
В то же время она ожидает, что после Гаагского саммита НАТО официально сообщит о любых возможных изменениях в военном присутствии США в Европе.
По материалам:
РБК-Україна
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