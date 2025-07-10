Литва отложила обязательное требование о знании языка для украинских беженцев — Finance.ua

Литва отложила обязательное требование о знании языка для украинских беженцев Сегодня 13:32 — Личные финансы

Литва отложила обязательное требование о знании языка для украинских беженцев

Кабинет министров Литвы одобрил отсрочку требования по владению литовским языком для работающих в стране украинских беженцев на полгода.

Об этом сообщает LRT.

Согласно принятому решению, языковое требование приостановлено до завершения действия временной защиты для украинцев. В настоящее время эта защита, которая координируется на уровне ЕС, действует до 4 марта 2026 года. В случае необходимости ее могут продлить, как это уже делали раньше.

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Первоначально Министерство образования предлагало освободить беженцев с временной защитой от языкового требования на четыре года. Затем предложили ограничить действие освобождения 2028 годом, однако от этой идеи отказались после критики со стороны других министерств и государственных учреждений.

«Знание литовского языка является ключевым фактором успешной интеграции в литовское общество. Отсрочка не ускоряет этот процесс и не способствует лучшему доступу к рынку труда или государственным услугам», — отметил министр культуры Шарунас Бирутис.

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По данным Департамента миграции, с февраля 2022 года Литва зарегистрировала около 96 тысяч украинских беженцев. По состоянию на сентябрь 2024 года около 33 900 из них имели официальное трудоустройство.

Согласно информации Государственной языковой инспекции, около 6 800 человек уже прошли курсы по литовскому языку.

Напомним, более миллиона евро из средств Европейского Союза, предназначенных для поддержки украинских беженцев в Литве, были ошибочно распределены гражданам других стран, в том числе россии и беларуси.

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