Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС — Finance.ua
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Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС

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Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС
Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский Союз необходимо ускорить. Украина должна стать полноправным членом через пять лет.
Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
«Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года», — сказал он в ходе пленарного заседания «Поддерживай Украину» с участием европейских лидеров в Киеве.
По его словам, открытие первого кластера переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель.
«Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым», — добавил Науседа.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.
В декабре 2024 года европейскую интеграцию Украины поддерживают 69% респондентов, что на 14 процентных пункта больше, чем в феврале 2022 года.
Вопрос внешнеполитического вектора страны сегодня остается консолидирующим фактором в стране.
По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в конце 2024 года поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО стабильно высока: 69% поддерживают вступление в ЕС, 67% высказываются за вступление в НАТО.
По мнению 16% респондентов, вступление в ЕС может объединить украинцев в будущем, по мнению 4% - разъединить.
По материалам:
РБК-Україна
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