В Литве уменьшилось количество украинцев — Finance.ua

В Литве уменьшилось количество украинцев
Число граждан Украины, Беларуси и россии, проживающих в Литве, сократилось за последний год, хотя они остаются многочисленными группами иностранцев в стране.
Об этом пишет LRT.
«По состоянию на январь 2024 года в стране проживают более 77 тысяч украинцев, что на 9 тысяч меньше, чем годом ранее. Количество белорусов снизилось с 62 до 57 тысяч, а россиян — с 15 до 14 тысяч», — сообщила директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудинскайте.
По ее словам, более половины граждан россии в Литве являются постоянными жителями еще со времен независимости, а временных мигрантов насчитывается лишь чуть больше 6 тысяч.
Она отметила, что из-за ограничительных мер россияне практически не имеют возможности переехать в Литву на постоянное место жительства.
Миграционная политика Литвы отдает предпочтение Филиппинам. Так, по состоянию на 1 января в Литве было 774 гражданина Филиппин, которые имели вид на жительство, по сравнению с 487 годом назад и 244 в 2023 году.
Всего 5800 иностранцев имеют вид на жительство в Литве как высококвалифицированные работники.
Напомним, в декабре прошлого года издание LRT сообщало, что по состоянию на начало декабря 2024 года в Литве находилось более 78 тысяч украинских беженцев. Каждый день в страну прибывало около 100 украинцев.
В Литве предоставят единовременные выплаты в размере 176 евро новоприбывшим беженцам. Поддержку смогут получить украинцы или граждане третьих стран, впервые прибывшие в Литву из Украины и пересекшие внешнюю границу Европейского Союза не ранее 40 календарных дней назад.
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