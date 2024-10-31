Литва ужесточит правила получения видов на жительство — Finance.ua

Литва ужесточит правила получения видов на жительство Сегодня 14:40 — Личные финансы

Литва ужесточит правила получения видов на жительство

Литва уже с декабря этого года планирует ужесточить правила подачи заявлений на получение видов на жительство через внешних поставщиков услуг. Заявления смогут подавать только граждане страны, в которой работает офис.

Об этом сообщило издание LRT со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

«Это решение было принято в свете современных миграционных тенденций и потенциальных угроз безопасности нашего государства», — заявила глава литовского МВД Агне Белотайте и добавила, что миграционная политика страны должна отвечать интересам национальной безопасности, внешнеполитическим приоритетам, потребностям рынка труда и институциональным возможностям государства.

Читайте также Беженцы в Литве смогут получить единовременную помощь в размере 176 евро

Граждане стран, не имеющих офиса внешнего провайдера услуг, по-прежнему смогут подавать заявления на получение разрешения на временное проживание через провайдеров в других странах, если они планируют приехать в Литву с целью воссоединения семьи, высококвалифицированной работы или обучения по утвержденным программам, в том числе докторским программам.

Также иностранцы смогут подать заявление в другой стране, если они переведены в рамках своей компании или намерены работать в должностях преподавателей или исследователей по трудовым договорам с литовскими научными и учебными заведениями.

Те, кто приезжает в Литву, чтобы работать на крупного инвестора или в рамках программы коллективного переселения на основании Закона об инвестициях, также имеют право на получение разрешения.

Читайте также Где украинцам найти работу в Литве без знания языка и опыта

Граждане стран, не имеющих офиса внешнего провайдера, смогут подавать заявления на получение национальных виз по всем основаниям, кроме случаев, когда национальные визы запрашиваются для командированных или сезонных работников.

Правила подачи заявлений остаются неизменными для граждан Индии, Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

В этом году количество внешних сервисных центров уже было сокращено с 34 до 30, в частности, они были закрыты в Ливане, Иордании, Шри-Ланке и Непале.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.