Где украинцам найти работу в Литве без знания языка и опыта — Finance.ua

Где украинцам найти работу в Литве без знания языка и опыта
Эксперты Миграционной платформы EWL проанализировав, какие вакансии литовские работодатели предлагали гражданам Украины в течение года, пришли к выводу, что украинцам в Литве без знания языка и опыта чаще всего предлагают работу в пищевой промышленности.
На предприятиях мясной и рыбной продукции, а также фабриках кондитерских изделий с зарплатой от 750 до 1300 евро.
Для специалистов с опытом зарплаты могут достигать 1650 евро.
«Подобная работа не требует знания литовского языка и специальных навыков, поэтому украинцы, которые из-за российской агрессии оказались в Литве, могут сразу начать работать. Также такие вакансии вызывают интерес у трудовых мигрантов из Украины, которые приезжают в Литву на сезонные работы. Вместо этого все больше работодателей заинтересованы в том, чтобы контракт был заключен минимум на 6 месяцев. Они учат работников из расчета, чтобы те оставались работать дольше»,
убеждает руководительница международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.
Эксперты EWL отмечают растущий интерес украинцев к работе в Литве.
Этому способствует несколько факторов. Отсутствие языкового барьера, в отличие от западных стран Европы — на работе и в быту можно договориться на русском.
«Также в Литве привлекательное соотношение цен и зарплат, за счет чего можно экономить. А для работников предоставляют жилье бесплатно или за невысокую доплату, которое находится в крупных городах или пригородах с развитой инфраструктурой недалеко от предприятий. Это дополнительный плюс в поиске работы для украинцев», — рассказывает Маргарита Нестеренко.
Литва остается одной из немногих стран Европы, где украинские беженцы могут получить компенсации на жилье и продукты, и проезд в общественном транспорте для них бесплатный.
Также, в отличие от других стран Европы, гражданин Украины может получить временную защиту, даже если уже имел временную защиту другой страны, отказавшись от нее.
Уплаты в бюджет Литвы
За семь месяцев текущего года работающие в Литве украинцы уплатили в бюджет 65,2 млн евро налогов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Министерства социальной защиты и труда.
Всего с начала большой войны трудоустроенные в Литве украинские беженцы уплатили в бюджет страны 205 млн евро.
Ранее 21 августа правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год. Отмечается, что действовавшие до 4 марта 2025 года виды на постоянное проживание будут продлены до 4 марта 2026 года. По состоянию на конец июля этого года около 44 тысяч человек имели действующие виды на жительство в Литве на основе временной защиты.
Также напомним, что с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство. Согласно сообщению, до этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на работу, если они отвечали другим условиям.
Справка Finance.ua:
- По информации Вильнюсского офиса Международной организации по миграции, около 62% украинских беженцев в Литве трудоустроены.
- Украинцы составляют крупнейшую иностранную общину в стране — в Литве проживает более 85 тысяч украинцев.
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