Литва планирует передать Украине помощь еще на 40−50 млн евро в 2024 году — Finance.ua
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Литва планирует передать Украине помощь еще на 40−50 млн евро в 2024 году

Казна и Политика
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Литва планирует передать Украине помощь еще на 40−50 млн евро в 2024 году
Литва планирует передать Украине помощь еще на 40−50 млн евро в 2024 году
В этом году Литва планирует передать Украине помощь еще на 40−50 млн евро, сообщил министр обороны страны Лауринас Кащюнас на закрытом заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.
Об этом сообщает lrt.
«Дополнительно это будет около 40−50 млн евро в этом году», — заявил он журналистам после заседания.
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По словам министра обороны, в этом году Литва уже предоставила Украине помощь в 153 млн евро.
10 млн евро Литва планирует передать в качестве вклада в производство ракетного беспилотного комплекса «Паляница» в Украине, поставить радары, оборудование для разминирования, системы ПВО малой дальности.
«Мы ищем на рынке системы ПВО малой дальности, которые можно будет купить и передать. В таком случае не будет необходимости отказываться от своих ресурсов», — заявил Кащюнас.
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По его словам, поддержка Украины основывается на трех ключевых принципах: минимальное использование ресурсов литовской армии с обязательной компенсацией, планирование будущих потребностей Украины и содействие развитию литовской оборонной промышленности.
В качестве примера министр привел производство литовских дронов.
«Мы установили требование прохождения украинских радиоэлектронных боевых испытаний. Компании, производящие дроны, отправляются в Украину на полигон. На первых испытаниях ни одна из компаний не прошла, некоторые дроны вообще не взлетели, другие совершили вынужденную посадку. Украинцы предоставили рекомендации, компании вложили средства и в течение месяца улучшили свои технологии. В июле они снова отправились на полигон, и пять из шести компаний успешно прошли испытания», — сообщил министр обороны.
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«Украинцы составили рейтинг компаний. Мы подписали контракты, и первые дроны должны быть у нас в руках уже в конце сентября, чтобы доставить их в Украину. Мы также закупили проверенные дроны для литовской армии», — добавил он.
Литва обязуется ежегодно выделять Украине минимум 0,25% своего ВВП на военную помощь — это примерно 190 миллионов евро.
С начала полномасштабного вторжения рф Литва уже предоставила Украине помощь в размере 2% своего ВВП.
По материалам:
УНН
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