Литва оштрафовала компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против рф — Finance.ua
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Литва оштрафовала компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против рф

Фондовый рынок
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Литовские таможенники составили протокол против компании, занимающейся экспортом автомобилей, за нарушение санкций против россии.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента таможни Литвы.
Зарегистрированная в Литве компания была оштрафована на 13,6 млн евро, также были изъяты и конфискованы шесть полуприцепов.
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Таможня сообщила, что компания не соблюдала международные санкции в ходе сделок с фирмами из Казахстана, беларуси и Турции, что привело к задержанию транспортных средств, и это было расценено как нарушение санкций.
Это не первый случай, когда компании подвергаются штрафам за нарушение международных санкций после усиленного контроля литовской таможни.
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Напомним, с марта 2014 года ЕС вводит санкции против россии из-за аннексии Крыма и дестабилизации Украины. После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию россии, ЕС значительно расширил санкции, добавив много новых лиц и организаций в список, а также предприняв меры по ослаблению российской экономики и технологий.
По материалам:
РБК-Україна
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