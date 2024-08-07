Литва оштрафовала компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против рф — Finance.ua

Литва оштрафовала компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против рф Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

Литовские таможенники составили протокол против компании, занимающейся экспортом автомобилей, за нарушение санкций против россии.

Зарегистрированная в Литве компания была оштрафована на 13,6 млн евро, также были изъяты и конфискованы шесть полуприцепов.

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Таможня сообщила, что компания не соблюдала международные санкции в ходе сделок с фирмами из Казахстана, беларуси и Турции, что привело к задержанию транспортных средств, и это было расценено как нарушение санкций.

Это не первый случай, когда компании подвергаются штрафам за нарушение международных санкций после усиленного контроля литовской таможни.

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Напомним, с марта 2014 года ЕС вводит санкции против россии из-за аннексии Крыма и дестабилизации Украины. После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию россии, ЕС значительно расширил санкции, добавив много новых лиц и организаций в список, а также предприняв меры по ослаблению российской экономики и технологий.

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