По просьбе Украины: Литва больше не будет бесплатно обучать новоприбывших украинских студентов — Finance.ua

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По просьбе Украины: Литва больше не будет бесплатно обучать новоприбывших украинских студентов

Мир
16
По просьбе Украины: Литва больше не будет бесплатно обучать новоприбывших украинских студентов
По просьбе Украины: Литва больше не будет бесплатно обучать новоприбывших украинских студентов, Фото: Unsplash
Литва отменила бесплатное обучение в своих высших учебных заведениях для вновь прибывших беженцев, чтобы не стимулировать отток интеллектуальных ресурсов из Украины.
Об этом сообщили в министерстве образования, науки и спорта Литвы.
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Отмечается, что государство и в дальнейшем будет компенсировать плату за обучение украинских студентов, которые прибыли в страну после начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году и сейчас учатся в вузах Литвы, но больше не будет предоставлять эту услугу новоприбывшим украинцам.
«Мы организовываем все меры помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, в ответ на нужды Украинского государства, в сотрудничестве, не поощряя отток мозгов из Украины», — объяснили в литовском ведомстве.
Там добавляют, что это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости куда-то переводить обучение.

Как теперь будут поступать украинцы в Литве

После этих изменений украинцы, получившие среднее образование и сдавшие государственные экзамены в Литве, будут поступать в вузы на общих условиях, как и граждане Литвы. Они также могут принять участие в конкурсе на бюджетные места.
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При этом некоторые высшие учебные заведения пообещали профинансировать бесплатное обучение украинцев самостоятельно.
Напомним, более 71% украинских военных беженцев в Литве намерены вернуться домой, когда это будет безопасно, еще 12% не определились.

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По материалам:
Espreso.tv
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