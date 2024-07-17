В Венгрии меняют правила для украинских беженцев: детали — Finance.ua
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В Венгрии меняют правила для украинских беженцев: детали

Мир
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В Венгрии меняют правила для украинских беженцев: детали
В Венгрии меняют правила для украинских беженцев: детали
Венгрия с 21 августа меняет правила для украинских беженцев — нововведения будут касаться бесплатного жилья.
Об этом свидетельствует информация УВКБ ООН в Венгрии.

Что изменится?

Согласно законодательству, принятому недавно правительством Венгрии, человек будет иметь право на получение субсидированного жилья, только если он прибыл с «территории, испытавшей влияние вследствие войны» или постоянно проживает на ней.
При этом те, чье место происхождения или постоянного проживания находится за пределами таких территорий, с 21 августа 2024 года лишатся права на получение субсидированного жилья.
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«Если вы считаете, что из-за особых жизненных обстоятельств (например, если вы старше 65 лет, имеете медицинские потребности или являетесь лицом с инвалидностью) вы нуждаетесь в дальнейшей поддержке, вам необходимо подать заявление о продлении действия льготы в местный комитет по защите не позднее 10 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Кого касаются изменения

Новые правила применяются ко всем беженцам, имеющим право на временную защиту, лицам с двойным гражданством и гражданам Венгрии, которые проживали в Украине до войны и выехали в Венгрию 24 февраля 2022 года или позже.
Перечень территорий Украины, которые считаются «испытавшими влияние в результате войны», обнародуется правительством на официальном веб-сайте и обновляется ежемесячно:
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Киевская область и г. Киев
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область
  • Луганская область
  • Житомирская область
  • Автономная Республика Крым и г. Севастополь
При подаче заявления на получение субсидированного жилья человека попросят предоставить документы (например, украинское удостоверение личности, паспорт или справку о регистрации места жительства), подтверждающие место жительства в Украине.
«Если вы считаете, что вам требуется дальнейшая поддержка в связи с особыми жизненными обстоятельствами (например, по состоянию здоровья), вы также можете подать заявление о продлении предоставления субсидии в местный комитет по защите. Для этого заполните эту форму на венгерском языке и подайте ее не позднее 10 июля 2024 года.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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