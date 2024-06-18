Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами — Finance.ua
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Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами

Мир
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Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами
Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами
Правительство в Будапеште издало указ, по которому граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его завершения.
Об этом свидетельствует указ венгерского правительства.
Венгерское правительство 14 июня издало указ об урегулировании действительности загранпаспортов граждан Украины. Он определяет, что удостоверение личности за границей считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.
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Таким образом, при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, у которого истек срок действия, считается действующим и вид на жительство может быть выдан — в том числе в течение шести месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.
Эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.
По материалам:
Європейська правда
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