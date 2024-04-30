Орбан заявил, что ветирует помощь Украине, потому что эти деньги якобы «должны» Венгрии — Finance.ua
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Орбан заявил, что ветирует помощь Украине, потому что эти деньги якобы «должны» Венгрии

Мир
38
Орбан заявил, что ветирует помощь Украине, потому что эти деньги якобы «должны» Венгрии
Орбан заявил, что ветирует помощь Украине, потому что эти деньги якобы «должны» Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что постоянно блокирует выделение помощи Украине, поскольку считает, что деньги, которые предоставляют Украине, на самом деле должны дать Венгрии.
Об этом пишет Telex со ссылкой на интервью Орбана в эфире радио.
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«Я постоянно работаю над предотвращением ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине», — сказал венгерский премьер и добавил, что некоторые называют это правом вето.
Также он заявил, что Украине нужно давать как можно меньше денег, ведь, по его словам, из-за помощи Украине страдает «европейский средний класс».
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Кроме того, Орбан сказал о завершении одной главы в российско-украинской войне, заявив, что сейчас НАТО вступает в нее: «Мы пришли к тому, что Европа серьезно рассматривает возможность введения войск в Украину, что открыло новую главу в войне».
Однако, надеется премьер-министр Венгрии, «провоенный менталитет» в Европе «начнет давать трещины», а «дипломатия вернет контроль».
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп пообещал не предоставлять Украине финансовую помощь в случае возвращения в Белый дом.
По материалам:
hromadske
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