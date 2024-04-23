Венгрия будет блокировать €2 млрд от ЕС для Украины — Finance.ua
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Венгрия будет блокировать €2 млрд от ЕС для Украины

Мир
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Венгрия будет блокировать €2 млрд от ЕС для Украины
Венгрия будет блокировать €2 млрд от ЕС для Украины
Венгрия будет блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 млрд евро.
Об этом в понедельник, 22 апреля, заявил министр иностранных дел Петер Сиярто, передает издание Index.
По его словам, в Украине до сих пор не прекратилась «дискриминация венгерских компаний». Сиярто подчеркнул, что пока ситуация не изменится, оказание помощи не согласуют.
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Министр отметил, что в Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным Венгрией 500 млн евро, Будапешт согласился на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины.
«Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охоту за венгерскими компаниями, мы не сможем способствовать принятию таких решений», — подчеркнул Сиярто.
Он назвал «дискриминацию» венгерских компаний неприемлемой и заявил о безосновательных процедурах и сфабрикованных причинах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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