Венгрию хотят лишить права голоса в Совете ЕС — Finance.ua

Венгрию хотят лишить права голоса в Совете ЕС
Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии и ее премьер-министра Викторе Орбана права голоса в Совете Европейского союза.
Об этом Сарвамаа сообщил в Twitter (X).
«Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить его работать — лишить Орбана права голоса в Совете», — считает Сарвамаа.
Он подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушались процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.
Эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза — уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.
«Сейчас или никогда. Мы должны продемонстрировать, что в ЕС не допускают шантажа», — подчеркнул евродепутат, назвав такой шаг «решающим моментом» для ЕС.
Также Сарвамаа опубликовал текст петиции, где отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а «после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами — членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета» депутаты считают, что пора «принять меры».
Также в ней говорится, что Европейский союз должен направить четкое сообщение Венгрии, что ее действия неприемлемы. Это также даст понять всем государствам-членам, что ЕС не признает никакого отступления от верховенства права или нарушения принципа доверительного сотрудничества, закрепленного Договором о ЕС, считает автор документа.
Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут главе Европарламента Роберте Метсоли.
Справка Finance.ua:
- ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро;
- для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из «замороженных» ранее средств от Европейского союза;
- 23 ноября исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью