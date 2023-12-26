С Венгрией или без: страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, — Кулеба Сегодня 15:12

С Венгрией или без: страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, — Кулеба

Страны Евросоюза одобрят решение о выделении 50 млрд евро для Украины. Это произойдет даже при возможном вето Венгрии.

Об этом сообщил в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом, 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств, поскольку «в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны».

«Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: сделают ли это 27 стран вместе — все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров — или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии», — уточнил министр.

Он добавил, что вопрос во внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то «деньги все равно будут выделены».

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