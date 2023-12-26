С Венгрией или без: страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, — Кулеба — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С Венгрией или без: страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, — Кулеба

31
С Венгрией или без: страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, — Кулеба
С Венгрией или без: страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, — Кулеба
Страны Евросоюза одобрят решение о выделении 50 млрд евро для Украины. Это произойдет даже при возможном вето Венгрии.
Об этом сообщил в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом, 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств, поскольку «в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны».
Читайте также
«Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: сделают ли это 27 стран вместе — все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров — или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии», — уточнил министр.
Он добавил, что вопрос во внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то «деньги все равно будут выделены».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.