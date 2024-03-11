Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання — Орбан Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання — Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову допомогу у разі повернення до Білого дому.

1 , яке наводить Про це угорський прем'єр заявив в інтерв'ю М, яке наводить Magyar Nemzet

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«Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не зможе воювати власними силами», — сказав він.

Орбан вважає, що якщо США не даватимуть грошей, то Європа не зможе надавати Україні достатнє фінансування, «і тоді війна закінчиться».

За його словами, Трамп має «досить детальні плани» щодо того, як закінчити війну рф проти України, і вони збігаються з інтересами Угорщини.

Однак угорський лідер додав, що «не уповноважений» розповідати про плани Трампа.

Раніше Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили «широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни».

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, «світ став би кращим». Трамп також видав порцію компліментів Орбану, назвавши його «фантастичним лідером».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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