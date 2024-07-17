Какие земли в Германии еще принимают беженцев из Украины: правила въезда — Finance.ua

Какие земли в Германии еще принимают беженцев из Украины: правила въезда Сегодня 19:03 — Мир

Какие земли в Германии еще принимают беженцев из Украины: правила въезда

Германия — одна из стран, которые больше всего привлекают украинских беженцев. По данным на май 2024 года, количество беженцев из Украины в Германии увеличилось на 4 250 человек, достигнув 1,33 миллиона — а это 31,3% от общего количества беженцев из Украины в ЕС.

Рассказываем, какие сейчас правила въезда в Германию для беженцев и какие земли еще их принимают.

Правила первого въезда

Как пишут эксперты портала uahelp.wiki, первый въезд в Германию и пребывание в течение 90 дней без виз и прочих условий с 27.05.2024 возможен для следующих категорий граждан:

Граждане Украины, которые находились в Украине по состоянию на 24.02.2022. Граждане третьих стран, которые находились в Украине по состоянию на 24.02.2022 на основании действующего в этот день разрешения на постоянное (не временное) пребывание в Украине. Граждане Украины, которые находились за пределами Украины 24.02.2022.

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Чтобы сохранить право пребывания в Германии дольше чем 90 дней, в течение этих 90 дней необходимо подать заявление на временную защиту или другое разрешение на пребывание.

Эти правила действуют для въездов, которые были или будут в период с 04.03.2024 до 31.12.2024

В каких землях лагеря принимают беженцев из Украины

Большинство беженцев прибывают в приёмные пункты («лагеря»). Из первичных приёмных пунктов идет распределение по территории федеральной земли. Куда конкретно, предсказать невозможно.

«Не все федеральные земли принимают беженцев. Если вы приезжаете в приёмный пункт в определенной земле, обычно вы остаётесь в этой земле. В то же время, гарантии нет, и в случае перевыполнения квот вас могут перенаправить в другую землю.

Вы будете обязаны жить в той федеральной земле, в которой зарегистрируетесь или в которую будете направлены. На переезд в другую землю будет необходимо специальное разрешение, которое можно получить только по уважительным причинам (рабочее место, супруги или несовершеннолетние дети)", — отмечают эксперты.

По информации проекта, украинцы могут ехать в центры в таких землях:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) — самый большой пункт первоначального приема, откуда распределяют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта, внутрь можно попасть специальным автобусом. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь на автобусе. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

Из приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идет только на другие федеральные земли, в том числе в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe) — центр открытый, но распределяет на другие федеральные земли. Принимает всех, в том числе тех, кто едет на своем авто. Автомобиль следует парковать вне территории приемного пункта. В лагере не принимают домашних животных больше кошки.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72 469 Meßstetten) — открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Трудно добраться на общественном транспорте, машиной можно. Лагерь не принимает с животными.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79 111 Freiburg) — открыт, но распределяемый в другие федеральные земли. Лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак надо будет держать постоянно на поводке.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80 637 München) — из лагеря людей распределяют по Баварии. Приезжающих с домашними животными просят их куда-то отдать, дальнейшее распределение с животными невозможно.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59−61, 35 394 Gießen Ankunftshalle) — тех, кто не имеет родственников первой линии в Гессене, распределяют по Баварии. Желательно приезжать в рабочие дни до 20:00. Остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если приехать поздно и без автомобиля, в Bahnhofsmission во Франкфурте могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44 791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд:

Лебах (Schlesierallee 17, 66 822 Lebach).

Тюрингия:

Айзенберг (Jenaer Str. 49, 7 607 Eisenberg) — принимает, если есть места. Могут отказать в приеме.

Зуль (Weidbergstr. 10, 98 527 Suhl) — принимает, если есть места. Могут отказать в приеме.

Нордхаузен (Neuer Weg 34, 99 735 Werthe) — принимает, если есть места. Могут отказать в приеме.

Шлезвиг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24 359 Neumünster) — лагерь принимает и распределяет другие приемные пункты;

Боштедт (Von-dem-Borne-Straße, 24 598 Boostedt) — принимает с домашними животными, в том числе большими собаками. Если нет свободных мест, могут сразу направить в другой лагерь;

Зет (Hauptstraße 100, 23 845 Seeth) — беженцев принимают с домашними животными, в том числе крупными собаками.

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