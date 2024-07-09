Выплаты в Германии: украинским беженцам готовят изменения в условиях трудоустройства — Finance.ua

Выплаты в Германии: украинским беженцам готовят изменения в условиях трудоустройства Сегодня 13:33 — Мир

Выплаты в Германии: украинским беженцам готовят изменения в условиях трудоустройства

В Германии в последнее время идут дебаты о целесообразности выплат беженцам из Украины помощи Bürgergeld и о создании стимулов для трудоустройства, пишет DW.

По статистическим данным по состоянию на середину 2023 года, помощь Bürgergeld («Деньги для граждан») в Германии получали 5,5 миллиона человек (при населении 84,5 млн), из них — 2,6 млн иностранцев, проживающих в Германии. Этот вид помощи получают и украинцы, которые пользуются в Германии временной защитой от войны — это 707,8 тысячи человек.

Читайте также В Германии хотят упростить постановку на учет автомобилей, принадлежащих украинцам

Например, речь идет о том, что получатели социальной помощи как безработные (Bürgergeld) должны соглашаться на работу с ежедневными расходами до трех часов на поездки на работу и обратно.

Как сообщает издание Bild am Sonntag, это предусмотрено каталогом мер, согласованных правящей коалицией в ходе переговоров по инициативе экономического роста.

Вот что может ожидать украинских беженцев в Германии, получающих этот вид помощи:

время в пути на работу и обратно может составлять три часа при ежедневной продолжительности рабочего времени более шести часов;

при меньшей продолжительности рабочего времени время в пути может составлять до двух с половиной часов;

кроме того, центры занятости могут подыскивать работу в радиусе 50 км от места жительства получателя помощи.

Также, по данным Bild am Sonntag, власти Германии договорились об отмене взыскания налогов и сборов по оплате сверхурочных часов работы. Если работник, работающий неполный рабочий день, увеличивает свое рабочее время и получает бонус от своего работодателя, он также будет освобожден от налогообложения.

Детали предусмотренных каталогом мер должны быть уточнены при обсуждении бюджета в Бундестаге. Но, несмотря на обсуждение этих норм, правительство ФРГ уверяло, что не будет лишать нетрудоустроенных украинских беженцев этого вида помощи.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.