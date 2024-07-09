Выплаты в Германии: украинским беженцам готовят изменения в условиях трудоустройства — Finance.ua
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Выплаты в Германии: украинским беженцам готовят изменения в условиях трудоустройства

Мир
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Выплаты в Германии: украинским беженцам готовят изменения в условиях трудоустройства
Выплаты в Германии: украинским беженцам готовят изменения в условиях трудоустройства
В Германии в последнее время идут дебаты о целесообразности выплат беженцам из Украины помощи Bürgergeld и о создании стимулов для трудоустройства, пишет DW.
По статистическим данным по состоянию на середину 2023 года, помощь Bürgergeld («Деньги для граждан») в Германии получали 5,5 миллиона человек (при населении 84,5 млн), из них — 2,6 млн иностранцев, проживающих в Германии. Этот вид помощи получают и украинцы, которые пользуются в Германии временной защитой от войны — это 707,8 тысячи человек.
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Например, речь идет о том, что получатели социальной помощи как безработные (Bürgergeld) должны соглашаться на работу с ежедневными расходами до трех часов на поездки на работу и обратно.
Как сообщает издание Bild am Sonntag, это предусмотрено каталогом мер, согласованных правящей коалицией в ходе переговоров по инициативе экономического роста.
Вот что может ожидать украинских беженцев в Германии, получающих этот вид помощи:
  • время в пути на работу и обратно может составлять три часа при ежедневной продолжительности рабочего времени более шести часов;
  • при меньшей продолжительности рабочего времени время в пути может составлять до двух с половиной часов;
  • кроме того, центры занятости могут подыскивать работу в радиусе 50 км от места жительства получателя помощи.
Также, по данным Bild am Sonntag, власти Германии договорились об отмене взыскания налогов и сборов по оплате сверхурочных часов работы. Если работник, работающий неполный рабочий день, увеличивает свое рабочее время и получает бонус от своего работодателя, он также будет освобожден от налогообложения.
Детали предусмотренных каталогом мер должны быть уточнены при обсуждении бюджета в Бундестаге. Но, несмотря на обсуждение этих норм, правительство ФРГ уверяло, что не будет лишать нетрудоустроенных украинских беженцев этого вида помощи.
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По материалам:
Finance.ua
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